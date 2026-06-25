Costa de Marfil supera la fase de grupos de un Mundial por primera vez

Costa de Marfil hizo historia: superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial al ganar este jueves 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E

Los Elefantes quedaron en segundo lugar la llave, detrás de Alemania, con la misma cantidad de puntos que los cuatro veces campeones mundiales (6), líderes porque ganaron el choque entre ambos (2-1) el sábado en Toronto, Canadá, con dos goles de Deniz Undav

Costa de Marfil había participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos

En dieciseisavos de final, los Elefantes jugarán el martes en Arlington, en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, las 17.00 GMT contra el segundo del Grupo I, que se define el viernes entre la candidata al título Francia y la Noruega del letal goleador Erling Haaland

- A la espera de Francia o Noruega -

"Estamos contentos, estamos orgullosos, ahora vemos aún más lejos. Vamos a preparar bien los dieciseisavos de final", declaró el entrenador del combinado marfileño, Émerse Faé, a BeIN Sports tras el partido en Filadelfia

"No fue nuestro mejor partido de los tres, pero lo más importante es que ganemos, que no encajemos goles y que estemos clasificados", agregó el DT

Ecuador, que venció a la misma hora a Alemania por 2-1, terminó en tercer lugar con cuatro unidades y aseguró su lugar en la segunda ronda como uno de los mejores terceros

Curazao se despide de su primer Mundial con un punto, el conseguido en la segunda fecha frente a Ecuador, con el que empató sin goles

Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, ante los curazoleños fueron anotados por Nicolas Pepe a los siete y 64 minutos

Pepe, atacante del Villarreal, aprovechó un fallo defensivo para anotar con un preciso taconazo con la izquierda la primera diana, mientras que la segunda llegó tras un zurdazo al palo largo

"Sabemos que ahora será partido a partido y vamos a intentar llegar lo más lejos posible", subrayó Nicolas Pépé, el autor del doblete de la clasificación