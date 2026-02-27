Costos de producción en EEUU crecen más de lo previsto

La inflación de los costos de producción empresarial volvió a acelerarse en Estados Unidos en enero en comparación con el mes anterior, impulsada por el sector servicios, según un índice oficial publicado este viernes

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0,5% intermensual, frente al 0,4% de diciembre

Ello se debe a un aumento del 0,8% de los costos de los servicios, mientras que los costos de los bienes cayeron un 0,3%, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que publicó los datos

Los inversores preveían, en cambio, una desaceleración del 0,3%, según el consenso publicado por Trading Economics

En términos anuales, la inflación aumentó un 2,9%, 0,1% menos que en diciembre. Los analistas anticipaban una desaceleración más pronunciada