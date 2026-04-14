El tren Amtrak que conecta Orlando con Raleigh en pocas horas: paradas, precios y servicios en 2026

El tren Floridian de Amtrak conecta Orlando, Florida, con Raleigh, Carolina del Norte, en un recorrido que forma parte de una ruta más amplia entre Chicago y Miami. Este servicio funciona con salida diaria y permite completar el tramo entre ambas ciudades en aproximadamente 14 horas y 16 minutos.

Ruta de Amtrak entre Orlando y Raleigh: paradas y recorrido completo

El trayecto entre Orlando y Raleigh es parte de un recorrido más extenso que atraviesa el este de Estados Unidos.

El tren circula desde Florida, con paradas intermedias en varias ciudades antes de llegar a Carolina del Norte, según el sitio oficial de Amtrak.

El recorrido atraviesa zonas industriales, áreas históricas y corredores naturales Captura de Simply Railway

Entre ambas ciudades, se detiene en las siguientes estaciones:

Winter Park, FL (WPK)

DeLand, FL (DLD)

Palatka, FL (PAK)

Jacksonville, FL (JAX)

Savannah, GA (SAV)

Columbia, SC (CLB)

Camden, SC (CAM)

Hamlet, NC (HAM)

Southern Pines, NC (SOP)

Cary, NC (CYN)

Luego de Raleigh, el servicio continúa hacia otros destinos del país norteamericano y pasa por ciudades como Washington D.C., Pittsburgh y Chicago.

Cómo funciona la conexión ferroviaria de Amtrak entre Chicago y Miami

El Floridian funciona como una ruta unificada que combina de forma temporal los servicios Capitol Limited y Silver Star.

Esta integración se implementó debido a las obras de rehabilitación del túnel East River, en Nueva York, que obligan a cerrar uno de sus conductos por vez y reducen la capacidad operativa en ese tramo.

Frente a esa limitación, Amtrak decidió operar ambos recorridos como un solo tren.

En este esquema, el servicio cubre el trayecto completo entre Chicago y Miami, con paso por Washington D.C.

A lo largo de ese recorrido, el tren atraviesa los estados de Indiana y Ohio. Después, cruza las montañas Allegheny hasta llegar a Pittsburgh y continúa por zonas como Harpers Ferry y el valle del río Potomac.

Luego, el trazado sigue hacia el sur de Estados Unidos, donde conecta ciudades y destinos turísticos hasta Florida.

El itinerario combina regiones industriales, áreas históricas y corredores naturales que forman parte del recorrido ferroviario.

Cuánto cuesta viajar en Amtrak de Orlando a Raleigh en abril de 2026

Los valores del viaje varían según el tipo de asiento o cabina elegida. Las tarifas informadas para abril de 2026 corresponden a un servicio directo con salida a las 18.50 hs y llegada a las 09.06 hs del día siguiente.

El costo del servicio para el 15 de abril es:

Clase económica (coach) : desde US$98

: desde US$98 Habitaciones privadas: desde US$323

Si se compra con algunos días de anticipación para la salida del 29 de abril, el pasaje puede costar US$22 menos, con una tarifa desde US$76, mientras que las habitaciones privadas se mantienen en US$323.

Servicios y comodidades de Amtrak en rutas entre Florida y Carolina del Norte

Entre las principales comodidades disponibles en este servicio de tren se incluyen:

Asientos amplios en clase económica

Servicio de comidas para pasajeros de primera clase

Atención personalizada en cabinas privadas

Wi-Fi a bordo

El servicio ofrece asientos amplios, comidas en primera clase y atención personalizada en cabinas privadas Captura de Simply Railway

Además, el servicio contempla el traslado de pertenencias, rodados y animales bajo condiciones específicas como las siguientes: