Creación de puestos de trabajo en EE.UU. aumenta más de lo esperado en abril

La creación de puestos de trabajo aumentó más de lo previsto en Estados Unidos en abril, con una tasa de desempleo estable, según datos del gobierno este viernes que reflejan una consolidación de los recientes avances en el mercado laboral.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción durante el último año, lo que despertó preocupación sobre la salud de la mayor economía del mundo.

En abril, el número de puestos de empleo no agrícolas aumentó en 115.000, con una tasa de desempleo de 4,3% sin cambios respecto de marzo, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Los sectores con más crecimiento fueron los de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista.

Los datos del viernes superaron las expectativas de los analistas, ya que los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un crecimiento de 55.000 puestos de trabajo.

El sector de la salud ha sido un motor constante, a medida que la población de Estados Unidos envejece y más personas se jubilan, y ha impulsado la creación de empleo en los últimos meses.

En abril, el sector sumó 37.000 empleos, en línea con su ganancia media mensual de 32.000 durante el último año, según el gobierno.

Los aumentos se concentraron principalmente en los centros de enfermería y las residencias asistidas.

El transporte y el almacenamiento aumentaron en abril, impulsados sobre todo por un incremento en el empleo de mensajeros y repartidores, pero aun así el sector sigue 105.000 puestos por debajo de su máximo de febrero de 2025.

El empleo en el gobierno federal siguió disminuyendo. El presidente Donald Trump ha recortado el sector, cerrando agencias enteras y presionando a los empleados federales para que renuncien.

El empleo público federal cayó 11,5% —es decir 348.000 puestos— desde su máximo de octubre de 2024.

La tasa de desempleo de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable en torno al 4,3%.