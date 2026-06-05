Creación de puestos en EE.UU. supera expectativas en mayo, desempleo sigue en 4,3%

Estados Unidos creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

"El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172.000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

"Los incrementos de empleo se registraron en ocio y hostelería, gobiernos locales y atención sanitaria".

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80.000 puestos de trabajo.

Los datos publicados el viernes también revisan al alza los puestos de marzo y abril (93.000 combinados), una señal de que el mercado laboral podría estar abandonando un período de turbulencias.

El sector de ocio y hostelería sumó 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14.000 en el último año.

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35.000 empleos creados en mayo.

El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22.000 puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial.

El transporte aéreo perdió 9.000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.