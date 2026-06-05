“Lincoln Wheat”: el centavo de dólar hecho de cobre que vale casi US$1 millón

La moneda conocida como Lincoln Wheat de 1943 ocupa un lugar destacado dentro del mercado numismático de Estados Unidos debido a una particularidad surgida durante su producción. Aunque ese año los centavos fueron fabricados principalmente en acero recubierto de zinc, una pequeña cantidad fue acuñada accidentalmente sobre discos de cobre utilizados en emisiones anteriores.

Centavo Lincoln Wheat de 1943: por qué el error de acuñación elevó su valor

La modificación del metal respondió a las necesidades industriales derivadas de la Segunda Guerra Mundial. El cobre era considerado un recurso estratégico para la producción militar, por lo que la Casa de la Moneda adoptó temporalmente el acero como material para la fabricación de las piezas de un centavo.

Las piezas acuñadas en Denver deben llevar la marca de ceca D

Sin embargo, según registros del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), algunos cospeles de cobre de 1942 permanecieron en equipos y depósitos utilizados durante el proceso de acuñación. Como consecuencia, varios ejemplares de 1943 fueron producidos con una composición distinta a la prevista y posteriormente ingresaron a la circulación.

Los especialistas consideran estas piezas como errores de transición, ya que fueron acuñadas durante el cambio de materiales implementado por las autoridades monetarias estadounidenses. La escasez de ejemplares conocidos impulsó su valor a lo largo de las décadas.

La serie Lincoln Wheat se emitió entre 1909 y 1958. Creada por el diseñador Victor David Brenner para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, el centavo mantuvo el mismo reverso con espigas de trigo hasta finales de la década de 1950.

Dentro de esta colección existen numerosas variantes, errores y diferencias de acuñación que atraen el interés de aficionados y expertos. No obstante, el centavo de cobre de 1943 ocupa un lugar especial debido a las circunstancias históricas que rodearon su aparición.

Así se ve el reverso del centavo lincoln de 1943

Lincoln Wheat Penny de 1943: las variantes de Filadelfia, Denver y San Francisco

Los ejemplares identificados proceden de las casas de moneda de:

Filadelfia (sin marca de ceca)

Denver (“D”)

San Francisco (“S”)

En algunos casos, las cantidades conocidas son extremadamente reducidas. Entre las emisiones más escasas se encuentran las acuñadas en Denver y San Francisco.

La rareza de estas monedas ha dado lugar a múltiples historias relacionadas con sus hallazgos. Algunos ejemplares aparecieron en circulación cotidiana, mientras que otros permanecieron durante años en colecciones privadas antes de ser certificados y ofrecidos en subastas especializadas.

Cómo saber si un centavo Lincoln de 1943 es de aleación de cobre auténtica

La fecha es el primer elemento que observan los coleccionistas. Una moneda con la inscripción “1943” y coloración característica del cobre puede despertar interés inmediato, aunque la autenticación profesional resulta indispensable para confirmar su legitimidad.

Además, se debe observar:

Ceca: aunque las tres variantes son valiosas, aquellas con la marca “D”, provenientes de Denver, pueden alcanzar los precios más elevados.

Diseñador: Víctor David Brenner.

Borde: plano.

Diámetro: 19 milímetros.

Peso: 3,11 gramos.

Composición: 95% cobre, 5% estaño y zinc.

Anverso: el perfil de Abraham Lincoln, enmarcado por la frase “IN GOD WE TRUST” en la parte superior. La palabra “LIBERTY” a la izquierda del retrato y la fecha “1943″ y la marca de ceca (si contiene) ubicadas en el lado derecho.

Reverso: espigas de trigo que rodean las palabras “ONE CENT”, “UNITED STATES OF AMERICA”. El lema “E PLURIBUS UNUM” se ubica en la parte superior de la pieza.

Características específicas de acuñación: los ejemplares auténticos presentan detalles definidos en el retrato de Lincoln, las espigas del reverso y determinadas marcas producidas durante el proceso de fabricación.

Debido a la gran cantidad de falsificaciones y modificaciones realizadas sobre monedas comunes, los especialistas recomiendan acudir a servicios de certificación numismática antes de considerar cualquier pieza como un hallazgo de valor excepcional.

El único ejemplar conocido acuñado en Denver está calificado por PCGS como MS64BN Heritage Auctions - Foto Heritage Auctions

Cuánto puede valer un centavo Lincoln Wheat de 1943 según su estado y ceca

El precio depende principalmente del estado de conservación y de su procedencia. Los ejemplares con menor desgaste suelen registrar las cifras más elevadas en ventas públicas y privadas.

Según la guía de precios de APMEX, uno de los principales minoristas de oro, plata, platino, paladio y de monedas raras, un ejemplar calificado como Extra Fine 40 puede venderse a partir de US$175 mil. Las piezas calificadas como Mint State (MS) 63 pueden alcanzar precios de hasta US$1 millón.

El caso más destacado corresponde al centavo de cobre de 1943 acuñado en Denver, considerado una de las monedas más importantes de la serie Lincoln. De acuerdo con la guía de precios de PCGS, el valor estimado de junio para estos ejemplares es de aproximadamente US$1,7 millones.