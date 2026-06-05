Intentaron cruzar de Nueva York a Canadá con un cargamento oculto, pero la CBP los descubrió: “Actividad ilegal”

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el puerto de entrada de Buffalo arrestaron a dos ciudadanos estadounidenses que intentaban cruzar con armas no autorizadas. El suceso tuvo lugar en el cruce de Rainbow Bridge, en las Cataratas del Niágara, cuando un hombre de 51 años y una mujer de 27 intentaron pasar dos pistolas por la frontera.

La CBP incauta dos pistolas 9 mm cargadas en Rainbow Bridge

Según detalló la CBP, la inspección se produjo el pasado 31 de mayo luego de que un perro detector de narcóticos (K-9) alertó sobre algo inusual en el interior del vehículo de la pareja procedente de Virginia. Ante esa señal, los agentes separaron el auto y a sus ocupantes para llevar a cabo una revisión más a fondo.

Durante la inspección, los agentes encontraron marihuana para consumo personal y dos armas de fuego cargadas dentro del vehículo. Tras consultar la base de datos del Centro Nacional de Información contra el Crimen (NCIC, por sus siglas en inglés), determinaron que los ocupantes poseían una pistola Smith & Wesson M&P Shield y una Smith & Wesson Equalizer, ambas de 9 mm, sin los permisos requeridos por el estado de Nueva York.

La directora interina del puerto de Buffalo, Sharon Swiatek, destacó el trabajo de los oficiales y de los perros detectores en los puntos de ingreso al país. “Nuestros agentes caninos están capacitados para detectar actividades ilegales en nuestros puertos de entrada”, afirmó.

La funcionaria señaló que estas detenciones, junto con la colaboración de la Policía del Estado de Nueva York (NYSP, por sus siglas en inglés), ayudan al cumplimiento de las leyes sobre la posesión ilegal de armas y a reforzar la seguridad pública.

Las armas incautadas por la CBP fueron una pistola Smith & Wesson M&P Shield y una Smith & Wesson Equalizer, ambas de 9 mm CBP

Qué es el NCIC y cómo se usa en controles fronterizos de EE.UU.

El NCIC es un sistema de información que contiene registros de las agencias de justicia del país norteamericano. El FBI puso en marcha esta herramienta en 1967 con cinco archivos iniciales y una cifra de 356.784 registros.

En sus comienzos, solo 15 computadoras alrededor de EE.UU. tenían conexión con el equipo central de la oficina, pero para 1971 ya se encontraba en todo el país norteamericano. En la actualidad, el sistema posee 22 archivos con más de 18 millones de registros y realiza procesos para millones de transacciones cada jornada.

Las agencias de justicia realizan el ingreso de los datos en el NCIC y la División de Servicios de Información de Justicia Criminal (CJIS, por sus siglas en inglés) ejerce la custodia de la información. Los registros se encuentran a disposición de las oficinas de aplicación de la ley durante las 24 horas del día en el año.

El sistema ofrece apoyo para localizar fugitivos, identificar personas con paradero desconocido y detener individuos con condenas por delitos de carácter sexual.

Para este caso, la CBP se apoyó en el sistema NCIC del FBI U.S. Customs and Border Protection (CBP)

Qué condena podría enfrentar la pareja de Virginia por posesión ilegal de armas en Nueva York

Tras el procesamiento por parte de los oficiales de la CBP, la pareja de Virginia quedó bajo la custodia de las autoridades de Nueva York. Las pistolas, junto con las municiones y los cargadores, pasaron a manos del NYSP.

La pareja se encuentra bajo la supervisión de las autoridades para enfrentar cargos graves por posesión ilegal de armas. Según la oficina legal de Jason Goldman, la condena por este delito, que se clasifica como un crimen de clase C, podría ser de un mínimo de 3,5 años y un máximo de 15 en prisión.