Crisis en Puerto Rico: más de 100 días sin agua y cortes de luz afectan a miles de personas

Residentes y comerciantes de zonas turísticas en San Juan, Puerto Rico, enfrentan una crisis severa por la falta de suministro de agua. En el barrio Machuchal, los vecinos contabilizaron 118 días sin servicio en lo que va de 2025.

Cortes de electricidad y falta de agua en Florida

Según el informe de El País, esta cifra supera ampliamente los cortes de electricidad habituales en la isla. La situación afecta actividades cotidianas básicas como cocinar y limpiar, obligando a los ciudadanos a implementar operativos para almacenar agua en condiciones precarias.

Archivo.- julio 28, 2025 - San Juan, Puerto Rico - MCD - Ante el “colapso” del servicio que ha afectado los pasados días, principalmente, la zona metropolitana, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados(AAA) a establecido varios “OASIS” para mitigar la falta del servicio Lugar: Residencial Luis Llorens Torres, San Juan Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - agua, oasis, acueductos, emergencia alexis.cedeno - GDAPHOTO

La psicóloga Ángeles Acosta, residente en el área hace 26 años, invirtió 2000 dólares en una cisterna y una bomba ante la inoperancia del sistema estatal. “Llevo 26 años viviendo aquí y yo nunca había visto una situación como esta”, afirma Acosta.

Organizaciones vecinales como Exigimos Agua convocaron una manifestación para el 4 de agosto. Alfredo Cuyar, líder del grupo, atribuye las fallas a cambios en la gestión de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la falta de personal calificado para operar las válvulas de forma manual. “En ese mal manejo han dejado a esta zona sin agua repetidamente”, asegura Cuyar según la fuente.

El problema trasciende lo local. Un reporte de la junta de control fiscal de julio de 2025 indica que la AAA produce 513 millones de galones de agua al día, pero pierde cerca de 267 millones por filtraciones y salideros. El jefe de la AAA, Luis González, admite un desgaste acumulado en la infraestructura, mientras la gobernadora Jenniffer González promete inversiones por 7000 millones de dólares. A este panorama se suma una sequía severa que impacta al 85% del territorio boricua, lo cual acentúa la escasez hídrica.

Crisis en Puerto Rico: desgaste del sistema

El ingeniero Carlos Pesquera, consultado por El País, destaca la vulnerabilidad del Superacueducto, una tubería vital que abastece a 15 municipios y carece de redundancia. “Si se rompe el tubo, se rompió”, explica el especialista sobre el riesgo catastrófico que supone la falta de mantenimiento en una estructura que cumple 26 años.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, promete inversiones por 7000 millones de dólares Instagram jenniffergonzalezcolon

Pesquera advierte que el sistema de protección contra la corrosión no funciona desde hace años y que resulta difícil detectar filtraciones ante la ausencia de evaluaciones técnicas adecuadas. El gobierno intenta colocar robots de inspección, pero intentos previos fracasaron cuando los dispositivos quedaron atrapados en la red.

Millones de dólares de pérdidas en Puerto Rico

La economía puertorriqueña sufre el impacto directo de estas fallas. Las pequeñas y medianas empresas reportaron pérdidas diarias de hasta 20 millones de dólares durante julio. Pesquera subraya la urgencia de ejecutar los recursos federales provenientes del huracán María antes de perder la oportunidad de estabilizar el sistema.

“No es un problema imposible de resolver. Es necesario darle certeza a la gente”, concluye el ingeniero.

La falta de inversión histórica, sumada a la ineficiencia administrativa y al factor climático, mantiene a miles de puertorriqueños en una incertidumbre persistente sobre el acceso a un servicio esencial para el desarrollo económico y la calidad de vida en el archipiélago.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA