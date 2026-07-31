Abogados califican de “confuso” el proceso para aplicar el nuevo “impuesto a los ricos” en Nueva York

El nuevo impuesto a las segundas viviendas en Nueva York volvió a generar cuestionamientos contra la administración del alcalde Zohran Mamdani. Abogados especializados en derecho tributario aseguraron que el procedimiento utilizado para identificar a los posibles contribuyentes resultó “confuso”, luego de que el Departamento de Finanzas publicara una base de datos con más de 900 mil propiedades y enviara notificaciones a miles de dueños de inmuebles.

Qué cuestionan los abogados sobre el nuevo impuesto a segundas viviendas

Según informó Gothamist, la entidad difundió el pasado viernes 24 de julio un listado con más de 900 mil propiedades que podrían quedar alcanzadas por el gravamen conocido como “pied-à-terre”, dirigido a determinadas propiedades que no son la residencia principal de sus dueños. Públicamente y durante su campaña, Mamdani ha tratado el gravamen como un “impuesto a los ricos”.

Posteriormente, funcionarios municipales aclararon que solo enviaron cartas a 17.000 direcciones que la ciudad considera potencialmente alcanzadas por la medida. Esa diferencia generó consultas entre propietarios que interpretaron que deberían pagar el nuevo cargo.

El abogado Ben Williams, responsable del área de impuestos inmobiliarios del estudio Rosenberg & Estis, aseguró que recibió numerosas consultas desde la publicación del listado.

“Estamos siendo inundados con llamadas y correos electrónicos de propietarios de cooperativas, condominios y casas. No entiendo por qué decidieron hacerlo de esta manera”, afirmó al medio neoyorquino.

Qué propiedades podrían quedar alcanzadas en Nueva York

El impuesto a las segundas viviendas fue presentado por Mamdani en abril como una herramienta para incrementar la recaudación destinada a programas sociales. En esta primera etapa, alcanza a:

Casas unifamiliares valuadas en más de US$5 millones .

valuadas en más de . Cooperativas y condominios con un valor mínimo de US$1 millón .

con un valor mínimo de . Inmuebles que no constituyan la residencia principal de su propietario.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ayuntamiento de Nueva York, el alcalde defendió el mecanismo implementado. “Estamos comprometidos a garantizar que este impuesto solo recaiga sobre quienes poseen una segunda vivienda valorada en más de US$5 millones”, sostuvo. También explicó que el envío anticipado de notificaciones busca permitir que los propietarios corrijan posibles errores antes de la entrada en vigor del gravamen.

Mamdani Explicó El Impuesto A Segundas Viviendas

Propietarios aseguran que recibieron avisos por error

Entre los casos citados por Gothamist figura el de Michael LaPayower, residente de Staten Island, quien afirmó vivir en la misma vivienda desde 2011 y manifestó su sorpresa al encontrar su propiedad dentro del listado.

Otra propietaria, Karen Young, del Upper West Side, contó que recibió una carta pese a que el inmueble constituye su residencia habitual. Según explicó, debió contratar a un abogado para reunir la documentación necesaria y demostrar que no corresponde aplicar el impuesto. “Todo el sistema transmite la idea de que uno es culpable hasta demostrar lo contrario”, aseveró.

Los propietarios tienen plazo hasta el 21 de agosto para presentar la documentación y solicitar una exención si consideran que fueron incluidos por error.

La administración de Mamdani defiende el procedimiento

Especialistas en impuestos inmobiliarios consideran que el mecanismo trasladó parte de la verificación a los propios contribuyentes. El abogado Adrian Diaz, del estudio Hogan Lovells Cadwalader, señaló que varios de sus clientes recibieron cartas aunque utilizan esas propiedades como residencia principal.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Ayuntamiento de Nueva York, el alcalde Mamdani defendió el mecanismo implementado (AP Photo/Ryan Murphy) Ryan Murphy - FR172324 AP

“Da la impresión de que la ciudad envió avisos a todos los inmuebles que superan el umbral de valor y luego pregunta si realmente se trata de una segunda vivienda”, remarcó. Desde la administración municipal respondieron que el procedimiento se ajusta a la legislación estatal que creó el gravamen.

Por su parte, una portavoz de la gobernadora Kathy Hochul indicó que la ley solo exige incorporar el impuesto a los registros públicos y sostuvo que las consultas sobre su aplicación corresponden al Ayuntamiento de Nueva York.