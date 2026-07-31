Confirman cuántos inmigrantes indocumentados hay en EE.UU.: el cambio que revela un nuevo informe

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos registró un nuevo máximo histórico de 15,8 millones a mediados de 2024, según datos recientes publicados por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). El fenómeno responde a transformaciones en los flujos migratorios regionales impulsados por la administración Biden.

Estados Unidos alcanza un récord de 15,8 millones de inmigrantes indocumentados

El informe del MPI, publicado el 29 de julio de 2026, calculó que la población total de inmigrantes indocumentados llegó exactamente a 15,8 millones a mediados del año 2024. Esa cifra rompió la estabilidad observada durante la década anterior, en torno al estimado de 11 millones de personas.

Según el informe, el mayor aumento de población indocumentada en Estados Unidos se dio entre 2022 y 2023, después de la pandemia Getty Images

Tras la pandemia, el mayor aumento de esta población sin estatus regular se produjo entre 2022 y 2023, con una suba de aproximadamente 1,6 millones de individuos.

De acuerdo con el estudio, el incremento masivo surgió tras el récord histórico de llegadas a la frontera y el amplio uso de programas federales de libertad condicional humanitaria. La administración Biden implementó estas medidas para gestionar el flujo migratorio masivo hacia EE.UU..

El análisis metodológico actualizado incorpora mejoras técnicas de la Oficina del Censo para corregir el subregistro histórico de esta población. Por ese motivo, la estimación revisada del año 2023 se sitúa oficialmente en 14,7 millones de personas residentes sin autorización legal.

México pierde participación y crece la inmigración desde Centroamérica y Sudamérica

La investigación detalla que la proporción de inmigrantes procedentes de México en este grupo disminuyó al pasar de 62% en 2010 a 35% en 2024. En contraste, las llegadas registradas desde Centroamérica y Sudamérica aumentaron de forma masiva en los últimos años analizados por los especialistas.

Las estimaciones del MPI reflejan un fuerte crecimiento de migrantes desde:

Venezuela

Colombia

Ecuador

Guatemala

Honduras

Miles de migrantes venezolanos mantienen solicitudes de asilo pendientes mientras el Uscis implementa un nuevo procedimiento para agilizar el sistema Fotomontaje editado con IA

Según los investigadores, la violencia de pandillas, la represión política y los desafíos económicos en estos países impulsaron la nueva composición demográfica en la región.

Específicamente, la población irregular procedente de Centroamérica aumentó en 2,3 millones entre los años 2019 y 2024. Por su parte, el grupo demográfico de personas sudamericanas experimentó un incremento de 1,3 millones de personas durante ese mismo período examinado por el instituto.

TPS, DACA, asilo y permisos humanitarios alcanzaban a millones de inmigrantes

Hasta un máximo del 40% tenía alguna protección temporal, aunque el MPI advirtió que la proporción real probablemente era menor debido a la superposición entre programas. Este marco incluye herramientas legales temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y solicitudes de asilo pendientes.

Sin embargo, en contraposición a lo ocurrido con Biden, las políticas aplicadas por la administración del presidente Donald Trump buscan revertir estas protecciones temporales y priorizar las campañas gubernamentales de deportaciones masivas. Por ello, el futuro de esta población depende directamente de la capacidad institucional para aplicar dichas medidas restrictivas.

La decisión que tomará Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados horas después del ataque en Colorado

La reducción de las llegadas irregulares y el fin de los permisos humanitarios generan escenarios para el futuro en los que, posiblemente, estas cifras correspondientes a 2024 disminuyan en grandes cantidades. No obstante, todavía es necesario observar si las autoridades logran cumplir sus objetivos anuales de expulsiones en EE.UU. para determinarlo.