Una abogada de inmigración advierte sobre un error común que acelera la deportación: “El castigo es la inadmisibilidad”

Quienes tienen un proceso abierto ante una corte de inmigración de Estados Unidos deben mantener actualizada su información de contacto. La abogada especializada en inmigración Jennifer Ezeigwe advirtió que mudarse sin informar el nuevo domicilio puede impedir que una persona reciba la notificación de su audiencia y derivar en una orden de deportación en ausencia.

El error común que acelera la deportación según una abogada de inmigración

Cada año, miles de migrantes en EE.UU. pierden sus audiencias en los tribunales de inmigración por olvidar actualizar sus direcciones con las dependencias correspondientes al mudarse de casa. Según la abogada Ezeigwe, este error es uno de los más comunes.

Una de las razones más comunes de ausencias a los tribunales es la falta de actualización de la dirección al mudarse Imagen editada con IA @Freepik

Las personas con procedimientos pendientes deben informar a la corte cualquier cambio de dirección o información de contacto dentro de los cinco días hábiles posteriores a la modificación. La obligación también se aplica cuando la persona recibe una Notificación de Comparecencia con datos incorrectos.

“Si no lo hace, las notificaciones seguirán enviándose a la dirección anterior y, por lo tanto, no va a recibir en su casa la orden de comparecencia sobre su audiencia en corte. Si usted no se presenta, va a recibir una orden de deportación en ausencia“, explicó Ezeigwe en diálogo con La Noticia.

La abogada especializada en inmigración agregó que esto tiene consecuencias inmediatas además de la orden de deportación. “Incluso trae como castigo la inadmisibilidad”, señaló.

“Eso significa, por ejemplo, que si tú te vas fuera de Estados Unidos y un familiar te quiere pedir, puede que por cinco años no le permitan entrar a Estados Unidos y no existe un perdón para eso", añadió.

Cómo actualizar la dirección para evitar el error común que causa inadmisibilidad

Las personas que tengan casos pendientes en una corte y se hayan mudado recientemente pueden tomar las siguientes medidas para informar el cambio de dirección:

Presentar el formulario EOIR-33/IC ante la Corte de Inmigración.

ante la Corte de Inmigración. Incluir la información personal, número A, domicilio anterior y nuevo .

. Enviar una copia del cambio de dirección al abogado del gobierno o fiscal del ICE que lleva el caso.

Actualizarla también ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés), si existe una solicitud pendiente.

ante el ( , por sus siglas en inglés), si existe una solicitud pendiente. Verificar aproximadamente dos semanas después que la modificación fue registrada al llamar al sistema automatizado de EOIR al 1-800-898-7180.

Si existe algún trámite pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), es necesario informarle también el cambio de dirección Imagen creada con IA

“Deberá enviarle este formulario a la corte de inmigración antes de que transcurran cinco días laborales a partir del cambio de su información de contacto, o tras haber recibido un documento acusatorio (por ej., una Notificación de Comparecencia) que contenga información de contacto incorrecta“, explica el sitio oficial del gobierno.

Las autoridades remarcaron que el tribunal migratorio no actualizará la información si los nuevos datos solo constan en escritos o peticiones legales u otras comunicaciones con la corte.

“Si no comparece en alguna de sus audiencias ante un juez de inmigración, habiéndosele entregado o enviado la notificación de la audiencia u otra correspondencia oficial a la dirección que proporcionó, el DHS podría detenerlo“, señalaron.

Asimismo, la página indica que la corte de inmigración podría celebrar la audiencia en ausencia del migrante y “emitirle una orden para su expulsión o deportación”.

Casos en la corte de inmigración: la herramienta para verificar el estado

Para verificar el estado del caso cuando ya está asignado en un tribunal, las personas pueden ingresar su Número A en el portal de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).

Una vez escrito el número, el sitio indicará la fecha y hora de su audiencia y el juez asignado a su caso o si existe una orden de deportación en su contra por faltar a su audiencia, detalló la abogada.