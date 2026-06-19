Cristiano "es un gran foco de atención, pero todos estamos en cuestión", dice Ruben Dias

El defensor central Ruben Dias reconoció este viernes errores de Portugal en su empate 1-1 con RD Congo, en el estreno en el Mundial de Norteamérica 2026, aunque restó importancia a las críticas dirigidas a la selección lusa y a su estrella, Cristiano Ronaldo.

"Creo que empezamos muy bien, marcamos un gol, hubo una energía positiva y, a partir de ahí, relajamos y perdimos disciplina en el posicionamiento, lo que nos hace menos eficientes", dijo el jugador en rueda de prensa en Palm Beach, Florida, minutos antes de un entrenamiento de la Seleçao.

"Dejamos de generar miedo en el rival y el partido entró en una dinámica extraña", añadió Dias, que no jugó en el debut contra Congo por arrastrar molestias físicas.

El defensa del Manchester City desestimó los comentarios sobre una supuesta división entre quienes están a favor de que juegue CR7 y los que no.

"Me es completamente indiferente todo lo relacionado con ese tema (...) porque para mí y para nosotros no es un tema. Estamos todos juntos en busca de un sueño, todos juntos sabiendo que las dificultades son buenas", dijo.

Preguntado por las críticas dirigidas al astro portugués de 41 años, que no brilló contra RD Congo, Dias defendió al equipo en su conjunto.

"Como es obvio, Cris es un gran foco de atención, pero creo que todos estamos en cuestión en un momento como este", declaró el central, que dijo estar sano y listo para competir tras perderse el estreno.

"Hay mucha especulación y, cuando los resultados no son los que queremos, es normal que esa especulación se triplique, pero eso no afecta a nuestra confianza", añadió. "Este tipo de competición nunca se quiere que sea perfecta y, cuanto más llena de dificultades sea, mejor".

Portugal se medirá el jueves contra Uzbekistán en Houston (Texas), en la segunda jornada del Grupo K, completado por Colombia.