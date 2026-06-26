Croacia, obligada a vencer a Ghana; Inglaterra necesita certezas

El desenlace del Grupo L llega a su fin con la finalista 2018 y semifinalista 2022 contra las cuerdas: la Croacia de Luka Modric está obligada a vencer a Ghana para superar la fase de grupos, mientras que Inglaterra, frenada por el combinado africano, necesita recuperar sensaciones contra la ya eliminada Panamá.

Croacia tan sólo suma tres puntos, uno menos que las Black Stars (4 puntos) y todo resultado que no sea una victoria les obligaría a cruzar los dedos para avanzar como una de las mejores ocho terceras de grupo, un escenario complicado.

El combinado veterano del seleccionador Zlato Dalic se inclinó contra Inglaterra (4-2) antes de vencer por la mínima a Panamá, unas actuaciones poco convincentes a la imagen de Modric.

El capitán de 40 años, pese a una buena temporada en el AC Milan, nota en sus rodillas el paso del tiempo y el peso de los años, habiendo sido sustituido en ambos encuentros.

Enfrente, un trabajado equipo dirigido por Carlos Queiroz que demostró contra Inglaterra (0-0) que sabe defender y resistir a los asaltos del rival, incluso en el tiempo añadido.

Las Black Stars dieron muestra de esa concentración hasta el final para vencer 1-0 a Panamá en los minutos finales.

Lideradas por el veterano Jordan Ayew, que se convirtió contra Panamá en el jugador ghanés con más partidos como internacional (121), Ghana podrá contar contra Croacia con Thomas Partey.

El centrocampista no disputó el partido contra Inglaterra luego de no haber logrado visado a Canadá, debido a que será juzgado el próximo año en Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual.

Inglaterra necesita rematar

La llave la lidera por mejor diferencia de goles Inglaterra, empatada a 4 puntos con Ghana. Los Three Lions deben ahora asegurar su liderato en East Rutherford (New Jersey) contra Panamá, para no depender del otro encuentro que se disputará de forma simultánea (17.00 locales, 21.00 GMT).

El combinado centroamericano, que todavía no ha sumado ningún punto en su segundo Mundial tras 2018, no tiene nada que perder y mucho por ganar en este partido.

"Hace falta seguir creyendo en nosotros, nos queda un partido. Podemos terminar de la mejor forma y dar felicidad" a los aficionados, afirmó tras el partido contra Croacia el centrocampista Cristian Martínez.

En Inglaterra, Eberechi Eze aseguró el miércoles que su equipo jugaba con "la intensidad y pasión" de la Premier League, tal y como lo exige el seleccionador Thomas Tuchel.

"Se puede ver cómo es difícil para nuestros rivales jugar contra nosotros, con esta energía y estado de ánimo, que se añaden a la calidad del equipo", explicó el jugador del Arsenal.

El capitán Harry Kane, máximo goleador de Bundesliga este año con el Bayern Munich, abrió el torneo con dos goles, y tratará de aumentar sus cifras contra Panamá para reengancharse a la disputada lucha por la Bota de Oro que lidera el astro argentino Lionel Messi con cinco realizaciones.