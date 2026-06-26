Quiénes son “Los Topos”, el grupo mexicano que ayudará en los rescates tras el terremoto en Venezuela

El gobierno de México envió a Venezuela al reconocido grupo de rescatistas conocido como “Los Topos”. La presidenta interina del país sudamericano, Delcy Rodríguez, confirmó que cientos de especialistas ya trabajan en las zonas afectadas por los terremotos.

México envía rescatistas y perros a Venezuela tras el terremoto

México confirmó un despliegue inmediato de su personal especializado para fortalecer las tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Según BBC, el equipo cuenta con una trayectoria reconocida en situaciones de desastres naturales de alta complejidad.

Así llegaron "Los Topos" a Venezuela para brindar ayuda en tareas de rescate

El grupo, conocido popularmente como “Los Topos”, arribó al país con el objetivo principal de localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas. La delegación mexicana integra a 473 rescatistas altamente capacitados en operaciones urbanas de salvamento.

La misión también incluye nueve perros adiestrados para la detección de víctimas bajo los restos de edificaciones. Este apoyo se coordina directamente con las autoridades locales para garantizar una respuesta efectiva en las áreas más afectadas por los sismos.

“¡Bienvenido, México, a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos”, escribió la presidenta Rodríguez en su canal de Telegram.

Ayuda internacional para Venezuela: EE.UU., España, Suiza y la ONU

Diversas naciones activaron protocolos de asistencia para colaborar con las autoridades venezolanas en esta crisis. La ayuda incluye tanto equipos humanos especializados como insumos médicos y suministros básicos. De acuerdo con la BBC, algunos de los países que enviaron su ayuda son:

Estados Unidos : desplegó buques de transporte y combate junto a equipos de búsqueda de Virginia y Los Ángeles.

desplegó buques de transporte y combate junto a equipos de búsqueda de Virginia y Los Ángeles. Chile: envió un contingente de 30 rescatistas especializados y seis toneladas de carga humanitaria.

envió un contingente de 30 rescatistas especializados y seis toneladas de carga humanitaria. El Salvador: movilizó a 188 especialistas en salvamento con un cargamento de insumos.

movilizó a 188 especialistas en salvamento con un cargamento de insumos. España: despachó a 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias acompañados por ocho perros de rescate.

despachó a 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias acompañados por ocho perros de rescate. Suiza: aportó 80 rescatistas y 18 toneladas de suministros esenciales para la atención de los damnificados.

Rescatistas trabajan entre los escombros en Venezuela MARYORIN MENDEZ - AFP

Por su parte, Alemania, Países Bajos y diversas organizaciones internacionales como la Cruz Roja también confirmaron su compromiso con el envío de recursos. La ONU prepara además un equipo de respuesta rápida para potenciar los trabajos sobre el terreno.

Terremoto en Venezuela: muertos, heridos y zonas más afectadas

El balance de víctimas mortales por los terremotos ascendió a 235 personas, mientras que los heridos alcanzan los 4300. De acuerdo con CNN, el segundo sismo registrado aparece como el evento telúrico más potente sufrido por el país durante el último siglo.

Muchas personas permanecen desaparecidas bajo los escombros mientras las labores de rescate continúan sin pausa. La destrucción resulta severa en la capital, Caracas, y en la ciudad portuaria de La Guaira.

Países de todo el mundo se solidarizaron con Venezuela y enviaron ayuda humanitaria tras los dos terremotos FEDERICO PARRA - AFP

El desastre ocurre en un momento político y financiero sumamente complejo para el país. Ante esta situación, el gobierno anunció la creación de un fondo inicial de US$ 200 millones para iniciar la reconstrucción.

Estos recursos se destinarán principalmente a la recuperación de hospitales, viviendas e infraestructura vital para la población afectada. La prioridad absoluta sigue centrada en salvar vidas mientras persisten las dificultades logísticas en los aeropuertos nacionales.