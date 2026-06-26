Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este viernes 26 de junio

El Mundial 2026 sigue este viernes 26 de junio con cuatro partidos definitorios que se juegan en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Francia y España buscan sellar su clasificación a los dieciseisavos de final como primeros de grupo, mientras Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay protagonizan la lucha por la plaza restante del Grupo H.

Qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026

La agenda del viernes cuenta con cruces definitorios para la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Por ese motivo, los duelos que correspondan a un mismo grupo se juegan en simultáneo.

El volante uruguayo Federico Valverde (8) reacciona tras desperdiciar una ocasión de gol contra Cabo Verde en el Grupo H del Mundial, el domingo 21 de junoo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

En ese sentido, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el cronograma está confeccionado así:

Noruega vs. Francia: a las 15 hs (hora local de Boston) en el Boston Stadium, por el Grupo I.

a las 15 hs (hora local de Boston) en el Boston Stadium, por el Grupo I. Senegal vs. Irak: a las 15 hs (hora local de Toronto, Canadá) en el Toronto Stadium, por el Grupo I.

a las 15 hs (hora local de Toronto, Canadá) en el Toronto Stadium, por el Grupo I. Cabo Verde vs. Arabia Saudita: a las 19 hs (hora local de Houston) en el Houston Stadium, por el Grupo H.

a las 19 hs (hora local de Houston) en el Houston Stadium, por el Grupo H. Uruguay vs. España: a las 18 hs (hora local de Guadalajara, México) en el Estadio Guadalajara, por el Grupo H.

Cabe recordar que, según la FIFA, los partidos pueden verse a través de las pantallas de FOX en inglés y Telemundo en español.

Con presencia del ICE: los operativos en los partidos del Mundial en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de agentes federales en los partidos durante la Copa del Mundo. Según las autoridades, el despliegue se enfocará en:

Garantizar la “seguridad pública” durante los encuentros deportivos

durante los encuentros deportivos Vigilar la circulación de entradas falsas, la venta de productos no autorizados y el uso irregular de drones cerca de los estadios.

Sin embargo, Tom Homan, zar fronterizo, subrayó en una entrevista con CBS News que, aunque la prioridad radica en evitar incidentes para espectadores y jugadores, el personal tomará medidas frente a cualquier situación que involucre a inmigrantes en situación irregular.

Esta presencia policial, sumada a los servicios de emergencia, se intensificará notablemente en las autopistas y zonas aledañas a las sedes.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: alertas de congestión vehicular en Houston

La organización del evento en Houston prevé una congestión vehicular significativa, principalmente en los corredores cercanos al NRG Stadium, la Interstate 45, la U.S. 59 y las rutas hacia el aeropuerto Bush. En ese marco, los especialistas recomiendan a los residentes y visitantes planificar sus traslados con antelación y priorizar alternativas al uso del automóvil particular.

Anticipan congestión de tráfico en el Houston Stadium por el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita Jon Shapley - FR172270 AP

Para optimizar la movilidad, los aficionados pueden consultar el sitio web Commute Game Plan y utilizar el mapa en tiempo real de Houston TranStar, herramienta útil para detectar incidentes o retrasos.

Los datos de navegación GPS confirman el impacto en el tráfico, con aumentos drásticos en la congestión al finalizar los encuentros, como ocurrió, por ejemplo, tras el partido entre Alemania y Curazao.

Dónde se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo es un hito histórico en el certamen por la ampliación del formato, ya que es la primera vez que se implementa. Estos 16 encuentros eliminatorios se darán en un periodo de seis días, específicamente entre el 28 de junio y el 3 de julio.

En esa línea, las sedes estarán repartidas entre los tres países anfitriones. Los estadios designados incluyen ciudades como: