Se esperan tormentas severas en varios estados de EE.UU. hoy y el fin de semana: Nueva Jersey podría sufrir inundaciones

Millones de personas en distintas regiones de Estados Unidos afrontarán un cierre de semana con condiciones meteorológicas muy diferentes según la zona. Mientras una amplia franja del centro y el este del país se prepara para nuevas rondas de lluvias intensas y tormentas severas, el oeste mantendrá un escenario de alto peligro de incendios forestales por la combinación de aire seco y fuertes vientos, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Pronóstico en EE.UU.: tormentas severas y riesgo de inundaciones este viernes

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera impulsará un frente frío que avanzará durante este viernes desde el Medio Oeste hacia la región de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste.

Satélite De La NOAA Hoy

A medida que el frente avance, favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas capaces de dejar precipitaciones muy intensas en cortos períodos.

El organismo advirtió que el mayor riesgo estará asociado a episodios repetidos de tormentas sobre las mismas áreas, una situación que incrementará considerablemente la posibilidad de inundaciones repentinas.

Por ese motivo, el NWS mantendrá un riesgo moderado de lluvias excesivas —nivel dos de cuatro— desde el noreste de Oklahoma hasta el centro de Virginia Occidental durante toda la jornada.

Además de las lluvias, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) pronosticó tormentas severas sobre sectores de las Grandes Llanuras, la meseta de los Ozarks y el Valle de Ohio.

Las condiciones atmosféricas reunirán suficiente humedad, inestabilidad y cizalladura del viento para favorecer tormentas organizadas capaces de producir ráfagas destructivas, granizo de gran tamaño e incluso algunos tornados aislados.

En el extremo noreste del país norteamericano también persistirá la amenaza de inundaciones, especialmente en el norte de Nueva Inglaterra, donde varias tormentas podrían desplazarse sobre las mismas localidades durante varias horas y generar elevados acumulados de lluvia.

Ciudades bajo alerta por lluvias intensas en el Valle de Ohio y Nueva Inglaterra

De acuerdo con FOX Weather, el sistema que afectará al este del país norteamericano llegará después de varios días con lluvias abundantes que ya dejaron el suelo completamente saturado en numerosos estados. Esa condición hará que cualquier nueva tormenta aumente rápidamente el riesgo de anegamientos.

El NWS emitió un riesgo moderado de lluvias excesivas desde el noreste de Oklahoma hasta Virginia Occidental NWS

La cadena meteorológica indicó que el riesgo de inundaciones abarcará tanto el viernes como el sábado sectores del Valle de Ohio, en donde se incluyen ciudades como St. Louis, Indianapolis, Cincinnati y Louisville.

También se prevé que durante este viernes algunas tormentas fuertes alcancen partes de Nueva Inglaterra, donde ciudades como Boston y Manchester permanecerán bajo un riesgo de tormentas severas de nivel uno sobre cinco.

Según FOX Weather, entre el viernes y comienzos del domingo podrían acumularse entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) de lluvia desde el sur de Indiana hasta Virginia Occidental, Pennsylvania y Nueva Jersey, mientras que en los sectores donde las tormentas avancen lentamente podrían registrarse acumulados superiores a tres pulgadas (7,6 centímetros).

Incendios en el oeste y posible depresión tropical en el Pacífico oriental

El panorama también seguirá siendo complejo en el oeste del país norteamericano. Según el NWS, gran parte de la Gran Cuenca y el Suroeste permanecerán bajo condiciones extremadamente favorables para la propagación de incendios forestales debido al ambiente muy seco, la escasa recuperación de humedad durante la noche y la presencia de fuertes vientos.

El SPC advierte que, además de las lluvias, el frente llevará ráfagas destructivas, granizo de gran tamaño y el riesgo latente de tornados aislados SPC

El SPC mantendrá un riesgo extremo de incendios —nivel tres de tres— para varias zonas durante este viernes. Además, continuarán vigentes avisos de bandera roja y vigilancias en distintos sectores del oeste durante el fin de semana.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea una onda tropical ubicada varios cientos de millas al sur del suroeste de México.

Aunque durante las próximas 48 horas la probabilidad de desarrollo ciclónico seguirá siendo baja, el organismo elevó al 70% la posibilidad de formación durante los próximos siete días, por lo que una depresión tropical podría desarrollarse entre comienzos y mediados de la próxima semana mientras el sistema avanza hacia el oeste-noroeste sobre el Pacífico oriental.