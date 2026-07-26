Cruz Azul vence 3-1 al Toluca, se consagra Campeón de Campeones e irá por la Campeones Cup

El Cruz Azul se consagró campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 del fútbol mexicano al vencer 3-1 al Toluca, en partido jugado este sábado en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

El argentino José Paradela, a los minutos 31 y 61, y Carlos Rodríguez, al 55, marcaron los goles para el Cruz Azul que llegó como campeón del torneo Clausura 2026. Alexis Vega, al 45'+3, anotó por el Toluca, monarca del Apertura 2025.

Como campeón de Campeones, el equipo celeste enfrentará al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, vigente monarca de la MLS, por la Campeones Cup, el 16 de septiembre en Florida.