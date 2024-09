Cuáles son las actividades del Mes de la Herencia Hispana 2024 para celebrar con los niños

Desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes de la Herencia Hispana para rendir homenaje a la cultura, el espíritu y las contribuciones que las personas y las comunidades de origen hispano han realizado a lo largo de la historia para el desarrollo de EE.UU.

Específicamente, desde la Oficina del Censo detallan que “con el Mes de la Herencia Hispana, se celebran las contribuciones de las personas de Estados Unidos con raíces en España, México, América Central, América del Sur y los países hispanohablantes del Caribe”.

La celebración, según cuentan desde la agencia, se instauró en 1968, cuando el Congreso de Estados Unidos “asignó una semana” para este homenaje, que luego de 20 años pasó a extenderse a todo un mes.

Realizar manualidades tradicionales es una propuesta atractiva para todas las edades

Asimismo, desde la Oficina del Censo explican que la elección de las fechas no es azarosa, sino, por el contrario, “históricamente significativa”, ya que como enumeran, el 15 de septiembre es el aniversario de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que México y Chile, celebran su independencia el 16 de septiembre y el 18 de septiembre, respectivamente.

Actualmente, la población hispana de EE.UU. es de aproximadamente 65.2 millones de personas, lo que la convierte en la minoría étnica o racial más numerosa del país, según aseveran desde la Oficina, representando al 19,5 % de la población total, una cifra que habla hacia delante de la magnitud de los aportes trascendentes que, seguramente continuarán realizando.

El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad para reconectar a los niños con su herencia a través de actividades simples y en familia

Con el fin de celebrar y, sobre todo, reconectar a los niños con su herencia, la revista especializada en infancias Mommy Poppins, han propone una serie de actividades para llevar a cabo en estas fechas sin menoscabar el presupuesto, en familia y desde el hogar, para honrar uno de los valores fundamentales presentes en la comunidad.

Actividades del Mes de la Herencia Hispana 2024 para celebrar con los niños

Acercarlos al español

“A la mayoría de los niños les encanta aprender otro idioma”, detallan desde la publicación e invitan a llevar a cabo actividades divertidas y fáciles para comenzar a aprender español. Duolingo o Spanish School Bus son, según los expertos, dos buenas opciones en línea para iniciar juntos la exploración del lenguaje.

Acercarlos a los ritmos de la música latinoamericana

“Kidz Bop y PBS Kids”, son dos sitios que, según señalan desde Mommy Poppins han preparado unas geniales listas de reproducción especialmente pensadas para niños pequeños que celebran el Mes de la Herencia Hispana a través de canciones de sus músicos emblemáticos.

El lenguaje es la madre de la conexión con los orígenes

Acercarlos a la literatura de autores latinos

Los libros Lil’ Libros, Islandborn y Just Ask!, son recomendados especialmente por los especialistas en infancias para los más pequeños. En tanto, para los chicos más grandes señalan que los libros de Brad Meltzer, Ordinary People Who Changed the World, sobre Sonya Sotomayor y Frida Kahlo son sencillamente imperdibles.

Realizar manualidades que honren la herencia hispana

Entre los favoritos de Mommy Poppins se destacan:

Realizar una piñata con una bolsa de papel para el almuerzo

Crear y colorear una máscara de luchador

Visitar un museo dedicado al arte, la historia o la cultura latina

Desde la publicación especializada en niños detallan que todos los estados poseen una institución museística dedicada a estas áreas, asimismo, en la mayor parte de los museos dedicados a otras temáticas durante este mes se llevan a cabo actividades de homenaje abiertas a todo el público. Los recomendados de Mommy Poppins son:

Museo Nacional del Latino Americano en Washington, D.C.

El Museo de Barrio en la ciudad de Nueva York

El Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña en Chicago

El Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, CA

Museo de Arte Pérez en Miami

