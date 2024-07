Cuáles son las frases que nunca usan las personas que tienen más fortaleza mental e inteligencia

Escuchar

Durante lo últimos treinta años, el popular orador llamado Scott Mautz, ha estado investigando y reflexionando sobre la fortaleza mental. Pero, ¿qué define exactamente la fortaleza mental? ¿Por qué algunas personas poseen mayor fortaleza mental que otras? ¿Cómo se manifiesta esta fortaleza en pensamientos, palabras y acciones?

Además, Mautz es un ex alto ejecutivo de Procter & Gamble, dirigió varios de los negocios multimillonarios de la compañía y es autor de “El líder mentalmente fuerte”, un libro que apunta a desarrollar “hábitos para regular productivamente sus emociones, pensamientos y comportamientos”.

El empresario escribió una columna para CNBC en la que define cómo las personas con una fortaleza mental notable son capaces de manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos de manera eficaz, incluso cuando enfrentan desafíos. Sostiene que aunque esto puede ser complicado, es posible.

A lo largo de su investigación, ha identificado ciertas frases que las personas mentalmente fuertes evitan, reemplazándolas con alternativas más constructivas debido a su capacidad de autorregulación.

Scott Mautz, autor especialista en liderazgo (scottmautz.com)

Ocho frases que las personas mentalmente fuertes evitan y las alternativas que prefieren usar

1. “Soy como soy”: la fortaleza mental no es una característica fija. Así como se entrena los músculos físicos en el gimnasio, también se pueden fortalecer los músculos mentales.

En su nuevo libro, “El líder mentalmente fuerte”, el autor sostiene que se encontrará una autoevaluación detallada que ayudará a determinar en qué área centrarse y qué herramientas de desarrollo de hábitos, de las más de 50 disponibles, se pueden utilizar para mejorar. También se puede comenzar con una versión resumida de esta evaluación.

Qué decir en su lugar: “Tengo una base de fortaleza mental desde la cual puedo desarrollarme”.

2. “¿Por qué yo?”. Decir esto ante situaciones adversas crea una sensación de impotencia ficticia. Es una mentalidad de víctima que fomenta la idea de que no se tiene control. Pero no es así.

Las personas mentalmente fuertes asumen la responsabilidad y actúan.

Qué decir en su lugar: “¿Por qué no yo?”, “¿quién va a mejorar esta situación?”

Pensar de esta manera puede impulsar la acción en lugar de la autocompasión.

3. “Esto es tu culpa”. Las personas mentalmente fuertes no necesitan culpar a los demás cuando las cosas salen mal. En lugar de juzgar, se enfocan en ayudar.

Si se utiliza esta frase, es probable que la persona se ponga a la defensiva. El objetivo debería ser reducir las defensas y ayudar a avanzar.

Qué decir en su lugar: “Las cosas no salieron como esperábamos. ¿Qué debemos hacer a continuación?”

4. “No me importa lo que piensen los demás”. Las personas mentalmente fuertes no se aíslan de las perspectivas externas. Valoran las aportaciones de otros.

Esto no significa que cambien de dirección con cada nueva opinión. Tienen suficiente confianza en sí mismos para considerar diferentes opiniones, gestionar desacuerdos y avanzar con una idea bien fundamentada, destaca el autor en su columna para el medio de comunicación.

Qué decir en su lugar: “Tengo una perspectiva sólida, pero estoy dispuesto a escuchar”.

5. “El fracaso no es una opción”. Aunque el fracaso puede no ser una opción deseada, decirlo de esta manera puede tener efectos no deseados e impedir que las personas piensen en grande y tomen riesgos calculados, o que oculten errores e información importante.

Qué decir en su lugar: “Si esto no funciona, ¿cuál es nuestro plan B?”

6. “Ese es tu problema, no el mío”. Las personas mentalmente fuertes no evitan la responsabilidad y muestran empatía hacia quienes tienen dificultades a su alrededor. Además, buscan maneras de ayudar, incluso si es solo escuchando y haciendo saber a la otra persona que son vistos y escuchados.

Qué decir en su lugar: “¿Cómo puedo ayudar?”, o “estoy aquí para escuchar”.

7. “¿Pero y si...?”. Los conductores de autos de carrera dirán que si la persona se enfoca en la pared de la pista en lugar de mirar hacia adelante, terminará chocando contra ella.

De manera similar, si en todo caso los individuos se concentraran en todas las formas en que las cosas pueden salir mal en una situación de alta presión, es probable que se atraigan esos resultados negativos.

El autor observó que hay ciertas frases que las personas mentalmente fuertes evitan, reemplazándolas con alternativas más constructivas (Archivo) shutterstock - Shutterstock

Qué decir en su lugar: “¿Qué haré ahora?”, o “lo que haré a continuación es...”

Esto mantiene enfocado en las acciones a seguir y en tomar medidas proactivas hacia un resultado positivo.

8. “Fallaste”. Si dicen esto a alguien, probablemente ya sepan que cometieron un error y no se sientan bien al respecto. Entonces, ¿qué se logra al remarcarlo?, sostiene el autor.

Las personas mentalmente fuertes no desmotivan a los demás con lenguaje negativo. Fortalecen a los demás con palabras productivas y constructivas.

Qué decir en su lugar: “Aún no has llegado a ese punto” o “¿qué aprendiste de esto que puedas aplicar en el futuro?”

LA NACION