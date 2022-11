Cuáles son las mejores zonas para hospedarse en Miami

escuchar

Miami es una de las ciudades de Estados Unidos más concurridas por los turistas, por lo que cada vez es más complicado encontrar bueno lugares de alojamiento, ya sea para instalarse para vivir o simplemente para ir de vacaciones.

Como en toda gran ciudad, hay varias zonas para quedarse, pero antes de elegir alguna hay que tomar en cuenta cuál es el itinerario del viaje y qué tipo de actividades se prefieren tener al alcance.

Lo primero a considerar es que Miami está dividido en dos áreas: Miami Central y Miami Beach. A partir de ahí, ambas se dividen también en barrios lujosos y playas que ofrecen experiencias únicas. El sur de Florida es conocido por su versatilidad porque satisface las necesidades de todos sus visitantes, así que es muy probable que, sin importar el perfil del turista, siempre encuentre un alquiler de su agrado.

A pesar de que sí se puede encontrar algo económico si se busca con anticipación, la realidad es que por regla general los alquileres son costosos en comparación con otras ciudades, aunque no tan altos como en Nueva York, por mencionar otro conocido ejemplo.

Famosa por su palmeras, playas, tiendas y actividades de todo tipo, Miami tiene un amplio abanico de zonas para hospedarse Unsplash

¿Cuáles son las mejores áreas para alquilar en Miami?

Las siguientes recomendaciones son con base a cuáles son los sitios más populares de la ciudad y los que tienen una mayor facilidad de transporte. Es decir, que un ciudadano o turista puede acceder a las zonas más importantes desde su hotel o departamento.

Downtown Miami

Se ubica frente a la Bahía Biscayne y es un barrio increíble por sus rascacielos. Allí se encuentra toda la parte operativa de la ciudad: desde empresas y bancos, hasta teatros y museos. Además, están algunos de los edificios más antiguos.

No pueden faltar los barrios populares: Little Havana o el Design District. Sin duda es un sitio muy animado para alojarse, aunque si lo que se busca es playa, quizá no sería la opción. Y otro dato más: Downtown es perfecto para pasear de día, pero la vida nocturna está en otras zonas.

Miami Beach

Miami Beach es la franja de arena que está frente a la costa de Miami y forma una bahía. Es bastante grande, porque se divide en tres zonas: South Beach, Mid Beach y North Beach, la más popular es la primera. Miami Beach por sí solo ya es un lugar potencial para vacacionar o vivir para los amantes de la vida acelerada, pero cada zona tiene sus particularidades.

South Beach

Aquí se puede llegar desde el Downtown y, al ser la parte más famosa de Miami, tiene muchas actividades para hacer. Lo principal son sus fantásticas playas, pero son tantas las opciones con las que cuenta que seguramente se necesitarán varios días para vivir cada actividad. Esta región está repleta de tiendas, restaurantes, bares, clubes, etc.

Surfside, Bal Harbour y Sunny Isles

En Miami Beach también se encuentran algunos barrios exclusivos. Si bien no son los más baratos, sí se recomiendan para quienes buscan absoluta tranquilidad. Y ganas de hacer compras, pero en las tiendas y marcas más exclusivas.

En Miami Beach hay muchos hoteles lujosos pero también opciones más económicas Carillon Hotel

Estos tres barrios se alinean uno detrás de otro siguiendo la playa de la isla al norte de Miami Beach. Los tres son zonas residenciales tranquilas y sin el movimiento que caracteriza a South Beach. Incluso si el presupuesto es un poco más reducido, se puede llegar un poco más hacia el norte, porque después de Bal Harbour los precios comienzan a descender.

Key Biscayne

En caso de tener la oportunidad de pagar un alojamiento en Key Biscayne, hay que aprovecharlo. A pesar de que es de lo menos accesible también promete dar una experiencia sin igual. Se trata de una pequeña isla que está muy alejada del caos de la ciudad, por lo que hay playas muy bien conservadas. En esta zona hay mansiones de millones de dólares, ya que es de las más exclusivas. Es la ideal para “pasar unos días de ensueño en una zona muy elegante, segura, bonita, y con unas excelentes playas”, según las recomendaciones de Dónde Alojarse, un sitio especializado en analizar el hospedaje de varias ciudades.