Es argentina y enumeró los “shocks culturales” que tuvo al llegar a Estados Unidos: “Gran país”

Meli Castro llegó a Boston, Massachusetts, para trabajar como au pair por al menos un año. Dejó su natal Argentina y empacó lo necesario para viajar hasta el país norteamericano, donde arribó con altas expectativas y muchas ganas de tener nuevas experiencias. Tal parece que el destino le cumplió su objetivo, pero no de la manera en que a ella le hubiese gustado, sino que tuvo varios “shocks culturales”, como ella los llamó, que en general no tuvieron un costado positivo.

La argentina se dedica a hacer contenido en TikTok (@melicastroa) acerca de cómo es su vida en Estados Unidos. En sus videos se observa que la pasa bastante bien al cuidado de los tres niños de la casa en la que trabaja, aunque también tiene sus momentos de nostalgia y de extrañar las costumbres de su país. Como todo, con cosas buenas y malas, según dijo.

En uno de sus más recientes videos enlistó los aspectos que más la sorprendieron:

El horario de los establecimientos

Al parecer, los horarios de fiesta no fueron los mismos que en su ciudad natal. Mientras que en Buenos Aires, de donde es originaria, las noches de discoteca terminan incluso hasta las 6 de la madrugada, en Boston “los boliches, bares o clubes cierran a las 2”, detalló. La joven consideró que esto era un aspecto negativo orque estaba acostumbrada a otras experiencias.

No obstante, un usuario que reprodujo su video no estuvo de acuerdo. A través de su comentario recalcó que en cada entidad de EE.UU. es diferente: “No sé en qué parte estás, pero acá en Florida la mayoría, o por lo menos los latinos, cierran a las 5.00”.

El precio de los productos

El precio de los artículos en las tiendas también desconcertó a Meli, dado que al inicio no sabía cómo funcionaba el sistema de los impuestos. Para algunas personas, ir de compras en EE.UU. es todo un deseo, ya que hay una gran variedad de artículos. Sin embargo, ella quiso destacar un detalle que debe tomarse en cuenta. “Cuando vos vas a comprar algo, tiene un precio, pero vos vas a la caja y los taxes no están incluidos en la cuenta final. Te lo agregan cuando vos pagás”, relató.

El costo del servicio médico

En tono de broma, la creadora de contenido aseguró que era mejor dar a luz en la propia casa porque los hospitales eran bastante costosos. Se trata de una cuestión recurrente y de público conocimiento en Estados Unidos, ya que se sabe que la salud es muy cara allí.

La tiktoker argentina vive en Boston

También en ese punto se hicieron presentes los seguidores. Uno de ellos, por ejemplo, bromeó: “Entonces no hay problema. Me moriré de una infección por no poder pagar el hospital pero, eso sí, con una Coca-Cola en la mano. Qué gran país ese”.

4. Hay re-fill ilimitado

Finalmente y lo único que desde su perspectiva fue positivo, al menos en esta grabación, fue el re-fill de las bebidas. “Es ilimitado. Eso significa que podés llenar tu vaso cuando vas a lugares, ilimitadamente”, describió la creadora de contenido.

