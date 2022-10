Cuáles son los mejores barrios de Nueva York y por qué

escuchar

La revista Time Out colocó al barrio de Ridgewood, en Queens, Nueva York, como el cuarto “más cool” del mundo y puede que sea así. No obstante, un nuevo estudio de StreetEasy encontró que hay algunos otros que tampoco se quedan atrás. Esta compañía se autodefine como la principal del mercado inmobiliario de la ciudad y comparó tres distritos: Manhattan, Brooklyn y Queens, que tuvieron la mayor cantidad de búsquedas en lo que va de este año.

Barrios que resisten a la prueba del tiempo

StreetEasy también hizo un recorrido por los barrios más buscados de 2017 a 2022 para evaluar las tendencias y encontró que los mejores vecindarios de Nueva York fueron inmunes al paso del tiempo, al menos gracias a su ubicación, accesibilidad, parques, restaurantes y espacio disponible para apartamentos.

Estos son los principales por distrito, según StreetEasy.

Mejores vecindarios en Manhattan

El West Village encabezó la lista de los barrios más buscados durante los últimos cinco años, además de Greenwich Village. Sin embargo, la mala noticia son sus precios de alquiler, que son mayores a los 4500 dólares. Además, los precios de venta son de US$1497 y US$1595 millones respectivamente.

Las siguientes posiciones se las llevaron Chelsea, Soho y Gramercy Park.

Sobre Greenwich Village

Greenwich Village, Manhattan Unsplash

“Greenwich Village combina a la perfección un poco del grunge glorificado del East Village con un poco del encanto del West Village. Cuna del movimiento beatnik y sede de la Universidad de Nueva York, el barrio ofrece algo para todos sus eclécticos residentes. Encontrará nuevos restaurantes, cines independientes y clubes de comedia a la vuelta de la esquina de tranquilas manzanas llenas de grandes casas de piedra rojiza y cuidadas jardineras”, dice la compañía inmobiliaria.

Mejores vecindarios en Brookyn

En Brooklyn sobresalen diferentes combinaciones de estilos de la vieja escuela que se conjugan hacia lo más moderno y urbano, por eso StreetEasy encontró aquí una gran oportunidad en barrios como Park Slope, Brooklyn Heights, Cobble Hill y Fort Greene. El número uno de este año se lo llevó Williamsburg, tal vez por sus imponentes rascacielos. Kenny Lee, economista de la compañía, puntualizó que una vivienda típica de Brooklyn con al menos un dormitorio da más metros cuadrados por dólar que Manhattan, por lo que es un diamante en bruto para los jóvenes.

Sobre Williamsburg

Williamsburg, en Brooklyn Unsplash

“Las calles de Williamsburg nunca son aburridas. Las grandes vías, como Bedford, Lorimer y Graham, siempre están llenas de compradores y comensales, y las calles laterales, más tranquilas y arboladas, a menudo están jalonadas por residentes locales que llevan mucho tiempo sentados en sus terrazas jugando a las cartas”, asegura SreetEasy.

Mejores vecindarios de Queens

Aunque Time Out aseguró que aquí se encontraba uno de los mejores barrios del mundo, parece que Queens tiene una serie de vecindarios populares y, según StreetEasy, muchos todavía son más asequibles que Brooklyn y Manhattan. En este caso, los más buscados ofrecen alquileres por debajo de los US$3000.

Long Island City y Astoria obtuvieron los mejores lugares de la lista, mientras que y Sunnyside y Forest Hills han demostrado un sólido poder de permanencia.

Sobre Long Island City

Long Island City, en Queens Unsplash

Nueva York alguna vez albergó aquí a una animada escena artística, pero ahora dio un giro y es un sitio de gran desarrollo residencial y actividad económica, incluido un futuro campus de Amazon.

LA NACION