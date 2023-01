Le organizaron el cumpleaños de 60 a su mamá, pero su reacción no fue la que esperaban

escuchar

Las fiestas sorpresas suelen ser conmovedoras para el cumpleañero. Sin embargo, no les gustan a todas las personas, sobre todo a quienes prefieren un ambiente tranquilo. María Espinosa se dio cuenta de esto cuando, tras haberse esforzado para reunir a su familia y amigos por el cumpleaños número 60 de su mamá, ésta no reaccionó como esperaba. La joven grabó el momento y lo publicó en su cuenta de TikTok. Para su fortuna, la cuestión tuvo un final feliz.

A través de su cuenta @mariaespinosaf, en la que acumula más de 13 mil seguidores, la tiktoker publicó el momento en el que su mamá y algunos miembros de la familia llegaron a su casa. En el video se observa cómo los participantes, incluida la festejada, se acercan a la puerta. Mientras se abre, gritos de felicidad comienzan a darle la bienvenida. Pero la realidad fue diferente de lo que anhelaban: la mamá de se volvió hacia su hija y le recriminó: “Te dije que no quería nada”. En respuesta, la creadora de contenido simplemente le da un abrazo. Tras su publicación, el clip se viralizó y suma hasta el momento casi 18 millones de reproducciones

Los usuarios de la red social de videos se unieron a la celebración familiar. En su mayoría, también destacaron lo joven que se veía la mujer a sus 60 años. Otro grupo se identificó con la reacción, dado que las sorpresas tampoco son del agrado de muchas personas. “A mí tampoco me gusta que me hagan nada y mi familia me lo ha cumplido siempre”. Alguien más enunció: “No la juzgo porque claramente podría ser yo en el futuro”.

La tiktoker grabó la reacción de su mamá en su fiesta sorpresa

Si bien en las imágenes se aprecia cómo la mamá no muestra precisamente una cara de alegría, María dijo después que habían pasado una noche increíble al lado de sus seres queridos. A modo de cierre, exhibió en un segundo video los momentos más memorables del festejo.

En una de las partes de la fiesta se aprecia cómo madre e hija disfrutan de un baile en el centro de la pista, con el clásico tema “That’s the Way (I Like It)”, de KC & The Sunshine Band. En el evento también sobresalieron otros ritmos, con canciones de Selena Quintanilla y hasta de reggaetón. Uno de los instantes más conmovedores fue cuando la cumpleañera se reunió con sus hijos para un abrazo grupal. Este clip sumó otro millón de visitas y cientos de comentarios positivos.

La mamá de María sorprendió a todos cuando semostró que puede adaptarse a las fiestas @mariaespinosaf/TikTok

Cainolofobia, el miedo a lo nuevo o sorpresivo

Si bien no se podría considerar al caso anterior como un temor “irracional”, hay personas para las que las sorpresas no son sinónimo de alegría e incluso podrían llevarlas a un estado de angustia. La cainolofobia es, precisamente, un miedo injustificado a las sorpresas o en general a todo estado de cambio. Para los que la padecen, es muy difícil recibir algo de forma imprevista o afrontar los contratiempos. El sitio educativo Ecured señala, entre los síntomas, los siguientes:

Pánico

Miedo

Latido cardíaco rápido

Dificultad para respirar

Escalofríos

Ansiedad

El mismo portal sugiere que la terapia psicoanalítica funciona ante esta condición, aunque no es un proceso rápido.

