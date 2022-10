Cambio de horario en Estados Unidos: cuándo y cómo debo modificar mi reloj

escuchar

El cambio de horario es una medida que siempre ha causado diferentes reacciones a través de los países en cuanto a sus beneficios y sobre sus impactos en el ahorro de energía. Incluso hay algunos que analizan sus efectos para la salud. Sin embargo, lejos de esos debates, la realidad es que el horario de verano está por terminar, por lo que Florida y la mayoría de los estados del país norteamericano tendrán que modificar su reloj para tener la hora exacta. Algunas de las preguntas más frecuentes cuando llega este periodo es precisamente qué hacer con los relojes y qué días moverlos. Aquí todas las respuestas.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj con el cambio de horario?

El horario de verano se conforma de 34 semanas e inició desde el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, fecha en la que se tendrá que atrasar el reloj una hora exacta a las 2 am.

El 13 de marzo los relojes se adelantaron una hora, pero este 6 de noviembre todos deberán atrasar sus relojes por el fin del horario de verano.

¿Qué lugares no tendrán que hacer cambio de horario?

El horario de verano está por terminar en Estados Unidos Unsplash

El cambio de horario en Estados Unidos es desde el Pacífico hasta el Atlántico, excepto en Alaska, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa Americana. Hawái y Arizona tienen sus propias leyes para mantener fijos los horarios.

Antes, los relojes se adelantaban el primer domingo de abril y luego se retrasaban el último domingo de octubre, pero esto cambió en 2005 con la Ley de Política Energética.

Un debate por el cambio de horario en Estados Unidos

Sobre el debate que genera esta medida, de acuerdo con Reuters, al menos 30 estados presentaron leyes para ponerle fin al cambio de horario. Frank Pallone, representante de esta postura, citó un estudio que decía que el 71% de los estadounidenses quieren detener estas modificaciones. Quienes lo apoyan aseguran que si les dan a los niños una hora adicional de luz solar después de ir a la escuela, tendrán beneficios y eso permitirá que lleguen a casa seguros y que disfruten de pasar tiempo al aire libre, lo que también tendría un impacto positivo en su salud.

Estos argumentos se volvieron parte de un proyecto de ley. Un artículo que se publicó en julio de este año por el medio The Hill, exponía que tuvo desacuerdos en la Cámara, pero continuaba vigente. La Ley de Protección del Sol, presentada por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, propone un horario de verano permanente para todos los estados. No obstante, no ha visto avances desde marzo y actualmente espera la revisión de la Cámara de Representantes y, si se aprueba, la tendría que firmar el presidente Joe Biden.

¿Por qué existe el cambio de horario?

El horario de verano está por terminar en Estados Unidos Unsplash

El cambio se implementó desde la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania la introdujo para conservar energía al extender las horas de luz. En el caso de Estados Unidos, la Ley de Hora Estándar de 1918 fue la primera introducción de un horario de verano y duró desde la primavera hasta el otoño, con la meta de reducir los costos de energía en la guerra. Es esta ley la responsable de las cinco zonas horarias actuales.

