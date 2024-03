Escuchar

Si hay una pareja de Hollywood cuyos miembros son amados por el público, sin dudas, es la de Ryan Gosling y Eva Mendes. Y, pese a que optan por mantener un perfil muy bajo, cada tanto reflejan lo enamorados que están y suelen acompañarse en cada momento especial de sus vidas. Por eso, los Premios Oscar 2024, que se celebraron este domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, no fueron la excepción.

Mendes, de 50 años, no apareció en la alfombra roja, como sus fans esperaban. Pero encontró la manera de acompañar al intérprete de Ken, de 43 años, en la gala que lo vio brillar. El actor se presentó en vivo para cantar “I’m Just Ken”, uno de los temas de la película Barbie, acompañado por el célebre guitarrista Slash, y con un llamativo look rosado al cual no le faltaron brillos.

Desde lo que parecían ser los camarines del hotel, Eva Mendes compartió una fotografía en la que se mostró con el saco rosa con strass que usó el actor durante el show, lo cual dio a entender que la actriz decidió quedarse tras bambalinas para asistir a Gosling al momento de su número. “Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG”, escribió la también modelo estadounidense de ascendencia cubana junto a la foto. Luego, le dejó un mensaje vinculado a la familia que formaron: “Ahora ven a casa, tenemos que acostar a los niños”. La pareja tiene dos hijas en común: Esmeralda, de 9 años, y Amada Lee, de 7.

La foto de Eva Mendes desde lo que parecen ser los camarines del Dolby Theatre, a donde acompañó a Ryan Gosling a la 96.ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Instagram: @evamendes

Seguido, a través de sus historias de Instagram, Mendes dejó en claro que pese a que sus fans no la vieran, ella estaba acompañando a su pareja en este momento tan especial, que fue uno de los más conversados en las redes sociales por los espectadores de la 96.ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Eva Mendes le dejó un mensaje a Ryan Gosling mientras el actor participaba de la 96.ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Instagram: @evamendes

Y lo hizo con una nueva fotografía, que esta vez compartió en sus Stories, en la cual se la podía ver en la puerta del camarín número 10, que tenía un cartel que anunciaba que estaba destinado a Ryan Gosling. “Siempre con mi hombre”, escribió sobre la postal que la muestra, medio camuflada, con una gorra negra, camisa blanda, campera y falda de jean: un look muy descontracturado en medio de un contexto en el cual sobró el lujo.

La historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling

La pareja comenzó a salir en 2011, durante el rodaje de la película que protagonizaron juntos, The Place Beyond the Pines. En la actualidad, son padres de dos niñas: Esmeralda, de 9 años, Amada Lee, de 7. Desde que se conocieron, ambos decidieron mantener un perfil muy bajo, al punto que ella lo apoya con mensajes, pero no comparte fotos de los dos juntos en las redes sociales. De igual manera, optaron por preservar la intimidad de las pequeñas, ya que consideran que ellas no pertenecen al medio.

Eva Mendes apoyó a Ryan Gosling durante su presentación en los Oscar 2024

En una entrevista, Mendes contó que le gusta hablar de su familia, pero con “ciertos límites” y que prefiere no mostrar a las niñas en sus redes sociales porque “aún no entienden lo que es mostrar su imagen, no tengo su consentimiento”.

En 2022, Gosling habló con GQ, y se refirió por primera vez a su familia: “El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes”, dijo.

En tanto, Mendes le contó a People: “Mi hombre y mis hijos son mi hogar. Dondequiera que estén, eso es lo que son”, remarcó. Asimismo, la actriz indicó que no había pensado en la maternidad hasta que conoció al coprotagonista de Barbie. “Sucedió que me enamoré de él y tuvo todo el sentido del mundo tener sus hijos”, se sinceró.

LA NACION