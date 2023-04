Cuándo es la Met Gala y quiénes serán los invitados

escuchar

La Met Gala es el evento más exclusivo del mundo de la moda. Tradicionalmente, se realiza cada primer lunes de mayo con el objetivo de recaudar fondos para el ala de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, el evento rendirá un homenaje a la estética y creatividad del diseñador alemán Karl Lagerfeld y contará con la presencia de figuras como Penélope Cruz, Dua Lipa y Roger Federer.

La Met Gala será el próximo 1 de mayo en el Costume Institute. La pasarela de celebridades invitadas en la representativa alfombra roja que se coloca en las escalinatas del museo comenzará a partir de las 17.30 hs, tiempo de Nueva York y Miami (14.30 hs, tiempo del oeste, 16:30 hs tiempo del centro de Estados Unidos). Se estima que dure más de dos horas.

La Met Gala 2023 rendirá homenaje a Karl Lagerfeld

Todos los asistentes deberán lucir atuendos que hagan referencia a Karl Lagerfeld, fallecido en 2009, quien será el protagonista de la exposición de primavera en el museo, que incluye 150 piezas. Todas representan la carrera del llamado Káiser de la moda como director creativo de Chanel, Chloé, Fendi, así como su marca homónima y su paso por Balmain y Patou.

Los asistentes a la Met Gala participarán en una cena benéfica que recaudará fondos para el Costume Institute. También tendrán el honor de ser los primeros que recorrerán la muestra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, que abrirá sus puertas al público a partir del 5 de mayo.

¿Quiénes son los invitados de la Met Gala 2023?

La organizadora principal del evento es Anna Wintour, redactora en jefe de la revista Vogue, que desde hace décadas ha transformado la ocasión de una habitual gala benéfica en un escaparate de la influencia de las celebridades.

Este año, la organización anunció como co-anfitriones a la actriz española Penélope Cruz, la cantante británica Dua Lipa, el extenista suizo Roger Federer y Michaela Coel, ganadora de los premios BAFTA y Emmy por su actuación en la serie I May Destroy You (2022). Quienes quieran estar presentes en la gala no solo deberán pagar una donación de al menos 50.000 dólares, según el NYT, sino que deberán contar con la aprobación de Wintour, que como organizadora aprueba las invitaciones.

Anna Wintour tiene el mando de la organización de la Met Gala desde 1999. (Archivo) NINA WESTERVELT - NYTNS

Por lo general, las casas de moda firman alianzas con las personalidades para lucir sus mejores diseños durante la noche, pero la lista de invitados a la Met Gala permanece en secreto hasta el día del evento. No obstante, The New York Times anticipó que la pasarela de este año incluirá a figuras como Nicole Kidman, Margot Robbie, Marion Cotillard, Kristen Stewart, Charlotte Casiraghi y Pharrell Williams; además de la polémica Kim Kardashian, de quien se había rumoreado que no sería incluida en la lista final, pero el diario neoyorkino no la descartó.

¿Cómo ver la Met Gala?

A diferencia de otros eventos que reúnen a celebridades del cine o la música, como los Premios Oscar o los Grammy, la gala del Costume Institute Benefit no tiene una transmisión de la alfombra roja a través de los canales de televisión por cable habituales.

En cambio, la Met Gala 2023 tendrá una transmisión en vivo en exclusiva por las plataformas digitales de la revista Vogue el próximo 1 de mayo de 2023.

Cabe recordar que en 2022, el tema de la Met Gala fue “Gilded Glamour”, en alusión a la denominada “Gilded Age”, la época dorada estadounidense de finales del siglo XIX. Los anfitriones fueron Blake Lively y Ryan Reynolds, la actriz Regina King y el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Entre los asistentes se pudo ver a figuras como Sofía Coppola, Martin Scorsese, Chloé Zhao, las Kardashian, Harry Styles y Billie Eilish, así como el empresario Elon Musk, quien fue acompañado por su madre.

LA NACION