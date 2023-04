¿Bad Bunny vs. Harry Styles? Desde Coachella, el latino le dedicó un peculiar mensaje al ex One Direction

escuchar

Este viernes, durante la primera noche del festival Coachella, Bad Bunny llamó la atención del público y no solo por su presentación, que duró más de dos horas, sino también por un tuit que apareció en las pantallas mientras cantaba uno de sus éxitos. El mensaje involucraba al ex One Direction Harry Styles.

El intérprete de “Safaera” se convirtió en el primer artista latino en encabezar el festival musical más importante de California y uno de los más grandes del mundo. “Estamos en Coachella, un lugar de inspiración. Grandes artistas han pasado por aquí. Espero que sea mi primera vez en el cierre de una jornada de este festival, pero no la última”, comentó, al inicio de su espectáculo.

Bad Bunny cerró, con grandilocuencia, la primera noche de Coachella 2023 en Indio, California Instagram/coachella

El puertorriqueño sorprendió a los asistentes con grandes coreografías, juego de pantallas, laser, fuegos artificiales y hasta la aparición de una moto de agua en el escenario. Cuando llegó el momento de cantar “El apagón”, uno de los temas preferidos del último álbum del reguetonero, en las pantallas se proyectó un tuit que llamó la atención de muchos: “Buenas noches, Benito (nombre verdadero de Bad Bunny) pudo haber hecho ‘As It Was’, pero Harry nunca pudo haber hecho ‘El apagón’”.

Bad Bunny proyectó un peculiar tuit durante su espectáculo, donde mencionaba a Harry Styles Twitter/@mikasasbby

El mensaje fue replicado en redes sociales y tomó por sorpresa a los usuarios. Algunos respaldaron el contenido, mientras que otros dijeron que había mencionado el nombre del ex One Direction solo para llamar la atención. El puertorriqueño no hizo declaraciones.

Algunos usuarios respaldaron el mensaje que Bad Bunny proyectó en su espectáculo, donde hacía mención de Harry Styles Twitter/@ndakrm

Algunos usuarios consideraron que el mensaje de Bad Bunny solo era para llamar la atención Twitter/H3Y4NG3L

Para 2023, Styles no fue incluido en el lineup de Coachella, aunque el año pasado fue uno de los tres intérpretes que encabezó el festival, junto con Billie Eilish y The Weeknd.

Bad Bunny reaparece en sus redes

La estrella latina hizo una reaparición en Instagram un día antes de su espectáculo en el festival de Indio. Cabe recordar que a inicios de este año el cantante eliminó todas las publicaciones que había hecho en esa plataforma, algo que levantó sospechas de sus seguidores, quienes se preguntaban si era una señal de nuevos lanzamientos, una estrategia o un indicio de que el cantante dejaría la vida online.

Bad Bunny reapareció en Instagram un día antes de su show en el festival Coachella Instagram/badbunnypr

Tras semanas de ausencia, el puertorriqueño volvió con un contundente mensaje: “Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana, en Coachella”. La publicación estaba acompañada de un par de fotografías y un video. En la mayoría de las imágenes aparecía frente a un espejo, vestido con una camiseta blanca sin mangas y unos jeans. Mientras que la grabación mostraba un paseo en automóvil. El posteo tuvo un gran recibimiento en la plataforma, hasta el momento tiene más de siete millones de “me gusta” y miles de comentarios.

The Weekend, otra sorpresa de Coachella

Además del gran impacto que causó Bad Bunny en el festival, el público vibró con The Weekend, quien hizo una inesperada aparición al final del show de Metro Boomin. El intérprete de “Save Your Tears” subió al escenario para presentar una nueva canción. Mike Dean, su colaborador habitual, lo acompaño en saxo.

The Weekend, una sorpresa en Coachella 2023 Instagram/coachella

Hace unos días, The Weekend lanzó un adelanto de esta reciente melodía en su cuenta de Instagram, donde publicó un video de tan solo 17 segundos con la descripción: “THE IDOL VOL. 1. próximamente (doble fantasía & chico celoso solo una muestra)”. Sin embargo, recién anoche sus fans conocieron la letra. “Temperatura subiendo, cuerpos unidos, ahora que te probé en mis brazos. No hay necesidad de luchar contra ello, no hay necesidad de ocultarlo, ahora que he visto lo que hay en tu corazón”, cantó.

Coachella continúa este fin de semana y repite el próximo, siempre desde Indio, California. La transmisión puede seguirse en vivo por el canal del festival en YouTube.

