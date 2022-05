Met Gala 2022: seguí en vivo el gran evento de la moda de Nueva York

17.30 ¿Dónde se ve? La guía de TV para la Gala del MET

La gala del MET comenzará en diferentes horarios de acuerdo con la región en la que el espectador se encuentre. La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal E!.

Argentina - 18:30 horas

México - 16:30 horas

Perú - 16:30 horas

Chile - 17:30 horas

Colombia - 16:30 horas

Venezuela - 17:30 horas

17.00 Gala Met: lo que hay que saber

Este martes 2 de mayo, Nueva York posará sus ojos en el clásico evento que, año a año, reúne a celebridades, diseñadores, modelos y empresarios de la industria textil. Alrededor de 400 personalidades más famosas cruzarán la alfombra roja con sus atuendos -generalmente llamativos y extravagantes-, en una noche donde la temática será Gilded Glamour, la Edad Dorada de Nueva York. Se trata de la continuación de In America: An Anthology of Fashion, un profundo acercamiento a las raíces de la moda estadounidense que se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.