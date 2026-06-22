"Cuando se activa Messi, se activan todos", dice Scaloni sobre triunfo argentino

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró orgulloso de cómo sus jugadores apoyaron este lunes al capitán Lionel Messi, del que dijo haberse quedado sin palabras tras otra monumental actuación.

Messi firmó los dos goles del triunfo 2-0 ante Austria, que clasifica a Argentina a las eliminatorias del Mundial 2026, rehaciéndose de un penal fallado al inicio del juego en el estadio de Dallas.

- La "madurez" de Argentina -

"Después del penal pasaron unos minutos en los que parecía que no pasaba nada pero es producto también de la madurez que tiene este equipo. Es un golpe no convertir un penal pero cuando se activa Messi, se activan todos".

- Sin palabras ante Messi -

"Hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó una pelota en el gol, se le notó que estaba comprometido, eso es por algo (...) Lo que genera él es impresionante. Estamos contentos. Yo ya no sé qué más decir, no sé si hasta cansa" lo que diga.

- Austria puso las "cosas difíciles" -

"El partido fue similar al de Argelia (victoria 3-0), con un rival que tiene jugadores de jerarquía, que juegan en grandes equipos y te ponen las cosas difíciles. Que están bien físicamente y hoy el estado físico cuenta bastante, el emocional también (...) Hay cosas que corregir, pero ganando es mucho más fácil".

- Estado de Cristian Romero tras sustitución -

"No sabemos el alcance del tema de Cuti. Es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada (...) Mañana o pasado le harán estudios".

- Con boleto en mano, ¿rotaciones ante Jordania? -

"Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos y lo analizaremos (..) La idea es que jueguen la mayoría, que lo merecen y si lo permite el partido lo haremos".

- "Estaremos en la pelea" por título -

"Hay siete u ocho que van a competir por la Copa del Mundo, pero este Mundial no va de favoritismos ni de los jugadores que tenga cada selección. Va a pasar por otros aspectos, psicológicos, físicos".

"Pero son tantas que alguna de las consideradas grandes va a ganar. Nosotros estaremos en la pelea pero va a ser duro".