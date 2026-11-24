NUEVA YORK.- Jensen Huang, el CEO de Nvidia que fue desplazado en medio de un escándalo de espionaje y luego reinstalado sorpresivamente el lunes, le ha dado un nuevo significado a la expresión “demasiado grande para caer”.

En los últimos días, se produjo una sucesión de revelaciones sobre la magnitud de la brecha de seguridad nacional que Huang provocó con su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria a la que las agencias de inteligencia estadounidenses consideran una espía china.

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Nvidia domina la producción de chips avanzados para inteligencia artificial, y The New York Times informó que el principal organismo de espionaje de China convirtió la adquisición de esos componentes en una prioridad. El diario descubrió que Alice Huang formaba parte de una red que canalizaba chips hacia las Fuerzas Armadas chinas. Mientras mantenía relaciones sexuales con Jensen, también estaba en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Jensen Huang mientras reacciona a la ovación de los empleados a su regreso a la sede central de la empresa en Santa Clara, California HANDOUT - HANDOUT

Todo esto sugiere que Jensen Huang estuvo involucrado, de manera involuntaria o no, en una operación china para eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de los sofisticados chips que están en el centro del auge de la inteligencia artificial y que China todavía no ha conseguido fabricar por sus propios medios.

Mientras se conocían los detalles de este escándalo, los estadounidenses comenzaron a tomar conciencia, de manera muy concreta, de cómo los sistemas avanzados de inteligencia artificial pueden alterar sus vidas, especialmente si caen en las manos equivocadas. En las últimas dos semanas, se suspendieron vuelos, se interrumpieron servicios bancarios, muchas personas no pudieron utilizar sus correos electrónicos y quedó fuera de servicio una red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La mayoría de estas interrupciones parecen haber sido consecuencia de agentes de inteligencia artificial que detectaron vulnerabilidades de seguridad que debieron ser corregidas de urgencia. Pero, aunque no fueron provocadas —al menos hasta donde sabemos— por ciberataques, demostraron con qué facilidad un actor malicioso podría utilizar la inteligencia artificial para desestabilizar nuestra sociedad.

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Trump habla junto a Jensen Huang durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

Todavía desconocemos las consecuencias que los vínculos de Jensen Huang con China pudieron tener para la seguridad nacional estadounidense, pero es posible que haya provocado daños duraderos. Sin embargo, su salida de Nvidia perjudicó algo que Donald Trump valora todavía más: el mercado bursátil.

El viernes, las acciones de Nvidia se desplomaron, al igual que las de muchas otras empresas vinculadas a la industria de la inteligencia artificial. Por un momento, pareció que las indiscreciones de un solo hombre de mediana edad podían hacer estallar la burbuja de la IA que mantiene a flote la economía estadounidense.

No se trata solamente de que Huang se haya vuelto irremplazable dentro de su empresa, valuada en varios billones de dólares. También colocó a Nvidia en el centro de una serie de acuerdos de financiamiento circular que sostienen a toda la industria de la inteligencia artificial. Nvidia ofrece cientos de miles de millones de dólares en garantías de préstamos a empresas que construyen centros de datos y que, a su vez, utilizan los chips de la propia compañía. Según informó The New York Times, los compromisos crediticios y los acuerdos de financiamiento de Nvidia son tan cuantiosos que, si fuera un banco, sería el décimo más grande de Estados Unidos. Huang hizo que exigirle responsabilidades tuviera un costo extremadamente elevado.

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Operativo de rescate

Así, Trump, que nunca fue partidario de que los hombres ricos enfrenten consecuencias por sus actos, puso en marcha una operación de rescate. Según The New York Times, envió a JD Vance para que ayudara a negociar la restitución de Huang, incluso mediante garantías al directorio de Nvidia de que el ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional. No hay forma de saber en qué información de inteligencia se basó esa evaluación. La afirmación parece contradecirse, en cierta medida, con lo que Trump sugirió en una entrevista con CNBC: que, si Huang no recuperaba su puesto, podía llegar a sentirse “enojado con nuestro país” y marcharse a China.

Trump ahora ha ligado el resto de su presidencia, así como el futuro político de Vance, al destino de Jensen Huang. Es probable que durante los próximos dos años conozcamos más detalles sobre los beneficios que obtuvo China del contrabando de chips de Nvidia y sobre si Jensen Huang facilitó esas operaciones.

Trump conversa con Jensen Huang durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

Cualquiera sea la evolución de este escándalo, Trump ha demostrado que la cultura de impunidad de su gobierno y su alianza con los oligarcas tecnológicos siguen intactas, pese al rechazo expresado en las elecciones de medio término. (Bajo la conducción de Huang, Nvidia donó un millón de dólares al fondo de investidura de Trump y al menos 20 millones de dólares para la construcción de su salón de baile. Sin duda, el CEO parece haber obtenido un buen rendimiento por su inversión). Sin embargo, hay algo que cambió desde el 3 de noviembre: los republicanos tienen ahora menos incentivos para mirar hacia otro lado.

Después de todo, buena parte de las bases del Partido Republicano mantiene una postura de línea dura frente a China y desconfía de las grandes empresas tecnológicas. Ahora Trump prácticamente ha declarado que las cotizaciones de las acciones tecnológicas importan más que el espionaje chino. El caso de Nvidia representa así una oportunidad para los republicanos dispuestos a tomar distancia de un presidente impopular que transita el tramo final de su mandato.

Jensen Huang observa mientras Trump habla en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

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El senador Rick Scott, de Florida, declaró a los periodistas: “A primera vista, esto tiene un aspecto terrible”. En X, Kevin Cramer, senador republicano por Dakota del Norte, escribió que, si bien el directorio de Nvidia asumió el riesgo de contratar a un CEO que “muy probablemente podría ser condenado en Estados Unidos o en otros países por violar las leyes de espionaje y de control de exportaciones”, el “riesgo para la seguridad nacional se traslada a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a sus ciudadanos”.

Para un determinado sector de la población, ese riesgo bien vale la pena. Las acciones de Nvidia se dispararon un 33% tras el regreso de Huang. Es probable que Trump también se haya beneficiado personalmente: a fines del año pasado, tenía acciones de Nvidia por un valor de 12 millones de dólares.