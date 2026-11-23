WASHINGTON.- Nvidia anunció este lunes que vuelve a nombrar ‌a Jensen ‌Huang ⁠presidente ejecutivo, con efecto inmediato.

Las acciones de Nvidia se dispararon tras conocerse ​la noticia, con ⁠una ⁠subida de más del 25% en las ​operaciones previas a la apertura del mercado.

La ‌decisión de la empresa ​de recuperar a ​Huang supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.

Huang convirtió ​a Nvidia, que en un principio se dedicaba ⁠al diseño de chips para videojuegos, en el principal proveedor ‌de procesadores de inteligencia artificial, dirigiendo durante el camino su estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

Huang dimitió el 12 de noviembre tras ‌salir a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una ⁠con una empresaria de la que las ‌autoridades estadounidenses sospechan que espía para ⁠China, una acusación que Pekín ⁠niega.

El directorio dijo estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang y, tras recibir información de altos funcionarios del ‌Gobierno de Estados ​Unidos, consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

Agencias Reuters y AFP - Noticia en desarrollo