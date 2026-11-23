El mercado mundial exhibe novedades y para quienes transitan el escenario económico y financiero internacional es importante saber qué pasó hoy con Nvidia y por qué sus acciones se dispararon más del 30%.

Este lunes 23 de noviembre, Nvidia anunció la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente ejecutivo de la compañía, pese al escándalo por su romance extramatrimonial con una presunta espía china.

Jensen Huang vuelve a comandar Nvidia PATRICK T. FALLON - AFP

Luego de conocerse la noticia, las acciones del gigante tecnológico subieron en el premarket y a las 11.45 cotizaban a US$161.63, casi un 30% arriba del cierre anterior.

La reincorporación, según el comunicado oficial, se debe a que la junta directiva había “recibido información de altos niveles del gobierno de Estados Unidos” de que la restitución del magnate, un aliado del mandatario norteamericano, no suponía “ningún riesgo para la seguridad nacional”, a pesar de las sospechas por su vínculo con la ejecutiva china Alice Huang.

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