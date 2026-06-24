Cuando una corriente de resaca lo arrastra mar adentro, procure no entrar en pánico

SAN DIEGO (AP) — A una persona a la que una corriente de resaca está arrastrando mar adentro, la frase “no entrar en pánico” le puede ser difícil de acatar, aunque sea exactamente lo que debería hacer. Pero los salvavidas dicen que no sólo hay que relajarse, sino colocarse boca arriba y flotar para salir del peligro.

Las corrientes de resaca son uno de los mayores peligros en las costas y son la causa de la mayoría de los rescates en playas cada año. Aproximadamente 100 personas mueren ahogadas al año por este tipo de corrientes a lo largo de las playas de Estados Unidos, según la United States Lifesaving Association, una agrupación de salvavidas. Y más del 80% de los rescates en playas anuales involucran corrientes de resaca.

En lo que va del año, al menos 21 personas han muerto por corrientes de resaca en aguas del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Aquí hay algunas cosas que conviene saber sobre estas corrientes:

Las corrientes de resaca pueden ser difíciles de detectar

Este tipo de corrientes son columnas estrechas de agua que fluyen rápidamente, alejándose de la playa. No arrastran a los nadadores bajo el agua, pero pueden llevarlos a una distancia considerable de la orilla.

“Una corriente de resaca es como un río que tira hacia mar adentro", explicó Charlie Knight, teniente de Seguridad Marina de los salvavidas de San Diego. "Así que cuando las olas llegan a la playa, el agua necesita ir a algún lado. Y entonces se requieren estos pequeños canales de salida, que llamamos corrientes de resaca, para devolver toda esa agua al océano”.

Los puntos bajos a lo largo de la playa, o las zonas cercanas a escolleras o muelles, suelen ser donde se forman las corrientes de resaca. Pueden estar vinculadas a un clima tormentoso, pero a veces también ocurren en días soleados. Pueden ser difíciles de detectar porque el agua en la superficie a menudo parece tranquila.

La corriente puede fluir a una velocidad de hasta 3,2 metros (8 pies) por segundo, más rápido de lo que incluso un buen nadador puede superar, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés).

Es casi imposible luchar contra las corrientes de resaca

El consejo más frecuente de los equipos de rescate en playas y de los meteorólogos es “ponerse boca arriba, flotar y seguirla”. El ponerse boca arriba para flotar facilita mantener la calma, conserva energía y mantiene las vías respiratorias despejadas mientras el nadador está bajo el efecto de la corriente de resaca.

Es casi imposible enfrentarse a la corriente directamente. Muchos nadadores que se ven inmersos en una de ellas se agotan intentando regresar a la playa, señalan los salvavidas.

“La gente tiende a entrar en pánico cuando no puede volver a la playa, y ahí es cuando tenemos problemas", advirtió Knight. "Así que si usted se queda atrapado en una corriente de resaca, lo más importante es no entrar en pánico, mantener la calma, colocarse boca arriba, flotar y permitir que la corriente de resaca lo saque”.

Una vez que la corriente se disipa, puede dejar al nadador en aguas más profundas. Los salvavidas recomiendan levantar un brazo para pedir ayuda.

Esté atento a las banderas que advierten sobre condiciones de corrientes de resaca

Se usan banderas de distintos colores para advertir a los bañistas sobre diversos peligros.

El rojo significa peligro alto, el amarillo indica una amenaza moderada, y el verde peligro bajo. También hay morado para vida marina peligrosa, tal como las medusas, y doble rojo cuando una playa está cerrada por cualquier motivo.

El Servicio Meteorológico Nacional publica los riesgos de corrientes de resaca en sus sitios web a lo largo de las costas, y ha desarrollado un modelo informático que puede predecir cuándo existen condiciones que podrían llevar a su formación —hasta con seis días de anticipación— para las costas del este y del golfo de México, Puerto Rico, Hawai y Guam.

Si es posible, lo mejor es nadar cerca de un puesto de salvavidas.

Qué hacer cuando se ve a un nadador en una corriente de resaca

Puede ser peligroso intentar rescatar a alguien atrapado en una corriente de resaca, advierten las autoridades. A menudo, las personas que intentan realizar el rescate pueden meterse en problemas ellas mismas.

Lo mejor es buscar a un salvavidas, si lo hay, o llamar al 911 si se ve a un nadador en dificultades.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.