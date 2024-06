Cuántas personas viven en las calles de la ciudad de Nueva York: siguen de cerca la situación de los migrantes

Escuchar

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, alberga actualmente a unas 4140 personas en situación de calle –“homeless”, es inglés–, según el último relevamiento de la Encuesta Anual Estimación de la Población Sin Hogar (HOPE, por sus siglas en inglés). Se trata de una cifra récord, la más alta desde 2005, cuando se empezaron a llevar a cabo estos estudios.

En la ciudad de Nueva York unas 4140 personas viven en la calle Freepik

La investigación, realizada en la noche del 23 de enero de este año por el Departamento de Servicios Sociales y Servicios para Personas sin Hogar (DSS-DHS, por sus siglas en inglés), arrojó que la cantidad de personas en situación de calle en la Gran Manzana creció un 2,4 por ciento respecto a los 4042 del año pasado, por lo que es la más alta jamás registrada desde que Nueva York comenzó a realizar estas encuestas en enero y febrero, en 2006.

Nueva York sigue la situación de los inmigrantes

Aunque el resultado se da en medio de una crisis migratoria que se hace sentir en la ciudad del noreste de EE.UU., por la que los refugios locales hospedan alrededor de 70.000 extranjeros cada noche, las autoridades aseguran que el incremento en la cantidad de homeless no está relacionado con la situación de estas personas en busca de asilo.

La comisionada de servicios sociales de la ciudad, Molly Wasow Park, sostuvo el jueves que la ciudad no ve evidencia de “ningún aumento sistémico en el número de personas sin refugio que buscan asilo”, según el medio The New York Times.

La ciudad de Nueva York tiene sin embargo una de las tasas más bajas de personas sin hogar de todas las ciudades importantes de EE. UU. DHS

El informe del DSS-DHS destacó: “A pesar de que el censo general de alojamiento de la ciudad alcanzó niveles récord como resultado de la actual crisis de solicitantes de asilo en la ciudad, gracias a la inversión histórica de la administración (Eric) Adams en recursos dedicados para abordar la crisis preexistente de personas sin hogar sin refugio, sumada a inversiones críticas en apoyo a los solicitantes de asilo, NYC continúa teniendo una de las tasas más bajas de personas sin hogar de cualquier ciudad importante de Estados Unidos”.

Allí, Wasow Park subrayó que: “Desde el comienzo de esta administración se han podido conectar a más de 2000 neoyorquinos que vivían sin refugio en las calles y el metro de la ciudad con viviendas permanentes”. De todas formas, la ciudad monitorea la situación de los extranjeros en busca de asilo cerca de centros de servicios para inmigrantes, como alrededor del Hotel Roosevelt en Manhattan.

El censo de refugios del DHS para no solicitantes de asilo continúa estando un 7% por debajo de los niveles prepandémicos Dragos Condrea - Imagen de DC Studio en Freepik

¿Cuánto tiempo se puede quedar en los refugios de Nueva York?

La Alcaldía dispuso el mes pasado un límite de 30 días para la permanencia de inmigrantes adultos solteros en refugios, por lo que, aunque las autoridades no esperan por ello un aumento en la cantidad de inmigrantes que viven en las calles, sí es algo que monitorearán de cerca, afirmó Wasow Park a The New York Times.

Mientras tanto, para dar respuesta al elevado flujo de inmigrantes que buscan asilo en la ciudad, la Alcaldía lleva adelante una fuerte política de promoción de refugios. El censo de refugios del DHS para no solicitantes de asilo continúa estando un 7% por debajo de los niveles prepandémicos y muy por debajo del pico de enero de 2019. “La estimación de este año muestra que las inversiones e iniciativas de la ciudad están teniendo un impacto real y que los esfuerzos clave van en la dirección correcta”, planteó el informe.

LA NACION