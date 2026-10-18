El precio oficial del nuevo Tesla Roadster 2026 en Estados Unidos con propulsores para volar

Tesla presentó el 15 de octubre en Texas la nueva generación del Roadster, un deportivo eléctrico desarrollado con tecnología de SpaceX que incorpora propulsores capaces de elevar el vehículo durante maniobras aéreas.

¿Cuánto cuesta el nuevo Tesla Roadster 2026 en Estados Unidos?

Elon Musk , director ejecutivo de la compañía, mostró el prototipo como una apuesta por los automóviles de alto rendimiento. Su llegada al mercado estadounidense está prevista para 2028.

, director ejecutivo de la compañía, mostró el prototipo como una apuesta por los Su llegada al mercado estadounidense está prevista para 2028. El nuevo Tesla Roadster tiene un precio de referencia de al menos US$200 mil en Estados Unidos, según informó The New York Times el 15 de octubre.

tiene un precio de referencia de al menos US$200 mil en Estados Unidos, según informó The New York Times el 15 de octubre. Reuters publicó una actualización después de la presentación realizada ese mismo día y señaló que Tesla no anunció el valor definitivo del deportivo.

Tesla estableció depósitos de reserva de US$50 mil y US$250 mil para las versiones Performance y Thrus Tesla

La compañía estableció diferentes condiciones de reserva según la configuración del vehículo. Las opciones son:

Roadster Performance: requiere un depósito de US$50 mil para realizar una reserva.

requiere un depósito de US$50 mil para realizar una reserva. Roadster Thrust: exige un depósito de US$250 mil.

exige un depósito de US$250 mil. Roadster Rocket: estará disponible únicamente mediante invitación.

El costo de referencia sitúa al Roadster en un segmento diferente del que ocupan los principales vehículos de la compañía, como el Model Y y el Model 3.

El propio Musk reconoció anteriormente que el deportivo difícilmente tendrá un impacto financiero significativo para Tesla debido a su elevado precio y al reducido mercado potencial.

¿El Tesla Roadster 2026 puede volar y cómo funcionan sus propulsores?

Durante la presentación del 15 de octubre, Tesla mostró un prototipo del Roadster equipado con un sistema de propulsores de gas frío desarrollado con tecnología de SpaceX.

El automóvil circuló por una rampa invertida mediante un sistema de succión, realizó movimientos en el aire y aterrizó con los propulsores incorporados en su estructura.

La demostración también incluyó saltos sobre otros vehículos de Tesla, entre ellos el Cybertruck, el Cybercab y el Semi.

Por su parte, Associated Press advirtió que todavía existen interrogantes técnicos, regulatorios y de seguridad sobre la posibilidad de incorporar estas funciones en un vehículo destinado a circular por vías públicas.

La demostración se realizó con un prototipo y Tesla aún debe confirmar qué características estarán disponibles en las versiones comerciales.

La velocidad y las características del nuevo Tesla Roadster

Otro de los principales atributos presentados por Musk es la capacidad de acelerar de cero a 60 millas por hora (96,6 kilómetros por hora) en menos de un segundo.

Tesla demostró esta prestación durante el evento, aunque las especificaciones definitivas del modelo de producción todavía no fueron confirmadas.

El Roadster también tendrá una velocidad máxima anunciada superior a 230 millas por hora (370 kilómetros por hora) y una autonomía de aproximadamente 300 millas (483 kilómetros) por carga.

Los automóviles eléctricos de lujo que competirán con Tesla

La presentación del Roadster coincide con el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos de alta gama por parte de fabricantes tradicionales.

Entre ellos se encuentra Jaguar, que avanza con el Type 01, un deportivo eléctrico con el que la compañía británica busca competir en el mercado de automóviles de lujo.

Durante la presentación, Tesla mostró un prototipo equipado con propulsores de gas frío desarrollados con tecnología de SpaceX Tesla

Según The New York Times, el modelo forma parte de la nueva estrategia de electrificación de Jaguar, perteneciente a Tata Motors.

El vehículo incorpora tres motores eléctricos y una potencia anunciada superior a 1000 caballos de fuerza.

Por su parte, Porsche participa en el segmento con el Taycan, un deportivo eléctrico que se comercializa en Estados Unidos.

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster, un auto futurista capaz de “volar”

El Taycan del año modelo 2027 tiene un precio inicial sugerido de US$111.900, sin incluir impuestos, gastos de entrega ni equipamiento opcional.