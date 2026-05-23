Cuál es el precio actualizado de un Tesla Model Y en EE.UU.: el auto eléctrico más vendido

El Tesla Model Y se consolidó como uno de los vehículos eléctricos más vendidos en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026. Este SUV de la firma de autos de Elon Musk, se destaca por su autonomía, sus configuraciones con tracción trasera o integral y sus actualizaciones.

¿Cuánto cuesta el Tesla Model Y 2026?

Tesla informó que, con los costos de destino y orden añadidos, el modelo:

Rear-Wheel Drive parte desde US$41.630

parte desde Premium Rear-Wheel Drive asciende a US$47.630

asciende a Performance All-Wheel Drive alcanza los US$59.630

Toda la línea integra conectividad inalámbrica, cargadores para celulares y asistente por voz

La automotriz también publicó estimaciones de financiación y leasing, una modalidad de arrendamiento mediante pagos mensuales por un período determinado y con límites de kilometraje establecidos:

Versión Leasing Financiación Rear-Wheel Drive Desde US$459 mensuales por 36 meses, con 10.000 millas (16.093 km) anuales y US$3000 de anticipo. Desde US$529 mensuales con 0% de tasa de porcentaje anual (APR, por sus siglas en inglés) a 72 meses y US$3300 de adelanto. Premium Rear-Wheel Drive Desde US$599 mensuales por 36 meses, con 10.000 millas (16.093 km) anuales y US$3000 de anticipo. Desde US$631 mensuales con 0,99% de APR a 72 meses y US$3300 de anticipo. Performance All-Wheel Drive Desde US$799 mensuales por 36 meses, con 10.000 millas (16.093 km) anuales y US$3000 de anticipo. Desde US$914 mensuales con 5,34% de APR a 72 meses y US$3300 de adelanto.

Las diferencias entre las versiones del Model Y

La versión Rear-Wheel Drive ofrece una autonomía estimada de 321 millas (516 km). Además, acelera de 0 a 60 millas por hora (96 km/h) en 6,8 segundos y puede recuperar hasta 160 millas (257 km) de carga en 15 minutos mediante Supercharger.

El Premium Rear-Wheel Drive eleva el rango hasta 357 millas (574 km). También reduce el tiempo de aceleración de 0 a 60 mph (96 km/h) a 5,4 segundos y suma hasta 182 millas (293 km) en 15 minutos de carga rápida.

La configuración Performance All-Wheel Drive prioriza el rendimiento. Tesla indicó que esa variante acelera de 0 a 60 mph (96 km/h) en 3,3 segundos, ofrece un alcance por carga estimado de 306 millas (492 km) y recupera hasta 144 millas (231 km) de carga en un cuarto de hora.

La publicación especializada Car and Driver indicó que las nuevas versiones del Model Y renovaron su diseño exterior con luces delanteras unidas por una barra luminosa. Además, sumaron mejoras de insonorización y materiales interiores de mayor calidad.

El sistema Full Self-Driving requiere supervisión constante y funciona mediante suscripción mensual

¿Qué equipamiento incluye el SUV eléctrico de Tesla?

El Model Y Rear-Wheel Drive incorpora volante con ajuste manual, techo de vidrio cerrado, consola central abierta y asientos delanteros calefaccionados. También suma una pantalla táctil delantera de 15,4 pulgadas, sistema de audio de siete parlantes y segunda fila con plegado manual. Por su parte, el Premium Rear-Wheel Drive suma funciones adicionales vinculadas al confort y la tecnología:

Volante eléctrico y calefaccionado.

Techo panorámico de vidrio.

Iluminación ambiental configurable.

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados.

Segunda fila calefaccionada, reclinable y con plegado eléctrico.

Pantalla trasera de ocho pulgadas.

Sistema de audio con 15 parlantes y subwoofer.

Cinco puertos USB-C.

Filtro HEPA con Bioweapon Defense Mode.

Espejos laterales eléctricos con oscurecimiento automático.

La variante Performance All-Wheel Drive ofrece parte del equipamiento del Premium Rear-Wheel Drive, aunque agrega componentes orientados al desempeño:

Asientos deportivos delanteros calefaccionados y ventilados con extensión para muslos.

Suspensión electrónica de amortiguación continuamente variable.

Llantas Arachnid 2.0 de 21 pulgadas.

Función Vehicle to Load con salida de energía de 120V y 20A.

Barra de luces LED.

Sistema de apertura manos libres al acercarse al vehículo.

Las tres configuraciones incorporan el asistente de voz Grok, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, banda ultraancha y dos cargadores inalámbricos para teléfonos.

Tesla también cuenta con compatibilidad con Full Self-Driving (Supervised). La compañía precisó que esas funciones requieren supervisión activa del conductor y no convierten al vehículo en autónomo. El servicio tiene una prueba gratuita de 30 días y luego pasa a una suscripción mensual de US$99, sin impuestos.

La alternativa de entrada prioriza eficiencia energética y tiempos de recarga reducidos Tesla

¿Por qué el Model Y aparece como el eléctrico más vendido?

La empresa estadounidense especializada en análisis y tecnología para la industria automotriz, Cox Automotive, indicó que uno de cada tres vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026 fue un Tesla Model Y.

El informe señaló que el mercado de eléctricos registró 216.399 unidades comercializadas en ese período, con una caída interanual de 27%. Aun así, la marca Tesla recuperó participación dentro del segmento gracias al desempeño de ese auto.