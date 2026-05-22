Quiso probar la función “Wade Mode” de su Cybertruck en un lago de Texas y terminó preso: qué dijo Tesla

En Texas, un hombre intentó probar su Tesla Cybertruck en el agua, pero fue detenido tras conducir intencionalmente hacia el Lago Grapevine. Según su testimonio, pretendía poner a prueba la función “Wade Mode”, pensada para cruces de agua poco profundos, no para navegar en un lago. Sin embargo, fracasó cuando la camioneta quedó averiada y sumergida, por lo que debió ser asistido por un equipo de rescate.

Un conductor fue arrestado tras intentar probar su Tesla Cybertruck en un lago de Texas

Cerca de las 20 horas del lunes pasado, los agentes del Departamento de Policía de Grapevine acudieron a la rampa para botes del parque Katie’s Woods, ubicada en Katie’s Woods Drive, tras un llamado que reportó un Tesla Cybertruck averiado en el lago, cerca de la orilla.

El video del momento en el que el Tesla Cybertruck queda hundido en el agua en Texas

Según informó CBS News, el conductor, Jimmy Jack McDaniel, reveló que intentó conducir hacia el lago intencionalmente para probar la función Wade Mode del vehículo.

Debido a las condiciones en las que estaba el lugar, la camioneta quedó inutilizada y se llenó de agua. Esto hizo que el conductor y un pasajero tuvieran que abandonar el vehículo. Tras el arribo de los agentes policiales, el Cybertruck fue retirado con la ayuda del equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Grapevine.

Los cargos presentados contra el hombre que probó su Tesla Cybertruck en un lago de Texas

McDaniel fue acusado de operar un vehículo en una sección cerrada del lago, no tener un registro de embarcación válido y otras infracciones relacionadas con el equipo de seguridad acuática.

Las autoridades remarcaron que, si bien algunos vehículos pueden ingresar al agua, hacerlo puede representar problemas legales. “No recomendamos que conduzcan voluntariamente sus vehículos hacia el agua. No solo es una cuestión de seguridad, sino también una cuestión legal”, expresó Katharina Gamboa del Departamento de Policía de Grapevine.

La policía alertó que muchas personas acuden al lago Grapevine y, por este motivo, acceder con vehículos puede ser peligroso Gravepine

El lago, en distintas partes de la ciudad, cuenta con rampas para embarcaciones que permiten introducir de forma segura los botes o embarcaciones marítimas autorizadas.

En sus declaraciones, la agente enfatizó que en Grapevine hay muchos visitantes y gente que acude a las playas. La acción de ingresar con un vehículo puede generar riesgos de seguridad, debido a que también hay muchos niños que juegan en la orilla. “Prohibimos que los vehículos a motor circulen por el lago. Es una cuestión de seguridad”, remarcó.

¿Puede entrar un Tesla Cybertruck al agua? Cómo funciona el Wade Mode

La página oficial de Tesla indica que este modo permite manejar a través de cuerpos de agua pequeños, como ríos o arroyos. No está diseñado para utilizarse en zonas profundas.

El Tesla Cybertruck cuenta con distintos modos todoterreno, pero deben utilizarse con precaución para evitar accidentes

En ese sentido, la compañía establece que la profundidad máxima de vadeo es de aproximadamente 32 pulgadas (815 mm), medida desde la parte inferior del neumático.

A su vez, el manual del propietario señala que los conductores tienen la responsabilidad de “evaluar la profundidad de cualquier cuerpo de agua antes de entrar”. Los daños a la Cybertruck como resultado de conducir en el agua no están cubiertos por la garantía.

Al manejar en fondos blandos o fangosos bajo el agua, puede que el vehículo se hunda, lo que aumenta el nivel de agua. Por este motivo, no es recomendable utilizarlo como lo hizo McDaniel en el Lago Grapevine.

Sobre los riesgos, la empresa explica que el agua turbia puede reducir la eficacia del sistema de refrigeración al adherirse al radiador. Asimismo, cuando el agua entra en el vehículo, puede ocasionar daños y averíos, por lo que es importante utilizar este modo con precaución.