Cuánto le pagan a Penélope Menchaca por su trabajo como conductora de Hoy Día

Penélope Menchaca es una de las conductoras más conocidas de Telemundo. Con su carisma y personalidad ha conquistado al público hispano en Estados Unidos. Gracias a sus incursiones en algunos programas populares, como 12 Corazones, se posicionó entre las favoritas. Recientemente se unió al matutino Hoy día como una de las figuras más fuertes dentro del nuevo equipo. Incluso, fue la encargada principal del segmento de despedida a Adamari López. Activa desde 1998 en la televisión, la mexicana tiene una gran trayectoria, con la que ha consolidado su éxito y también el sueldo que actualmente percibe, que alcanza algunos miles de dólares.

¿Quién es Penélope Menchaca?

Aunque muchos desconocen su etapa en 12 corazones, allí es donde comenzó. Menchaca también fue cantante en un grupo musical llamado Las nenas, dirigido por sus padres y dos de sus hermanas, que también eran integrantes. Luego de que la agrupación se desintegrara, la ahora presentadora firmó un contrato con Telemundo, con el que se volvió conductora del programa 12 corazones, que se grababa en Los Ángeles, California. Después, regresó a México para hacer 12 corazones: rumbo al altar, una versión actualizada. Asimismo, destacó en la compañía TV Azteca, en producciones como Venga la alegría, Enamorándonos y Mexicana universal.

Penélope Menchaca en 12 corazones Menchaca.oficial

A inicios de 2022, Menchaca comenzó a trabajar como presentadora del programa de producción turca El poder del amor, para la segunda temporada de su versión latinoamericana. Fue la primera vez que huzo referencia públicamente a su salario, en una entrevista para Ecuavisa. Luego de que el periodista le preguntara sobre su “presupuesto”, ella contestó: “¿Lo que me pagan? No es de lágrimas (...). Estoy contenta”.

El comunicador se refirió después a que su compañera, la presentadora Vanessa Claudio, era “extremadamente costosa”, pero Menchaca le dio una respuesta contundente. “De eso no sé. Nunca le pregunté cuánto cobraba”, remarcó. “Si hay algo en lo que pienso en esta vida es: yo jamás me quejo de cuánto me pagan porque la única que lo decidió fui yo. Entonces, odio cuando la gente dice, ‘me pagan una basura’, porque pienso ¿quién te está obligando? Busca otra cosa. Aquí, cuando negocié, me pagaron lo que yo quería. Estoy contenta, si a ella le dieron más o menos. No me preocupa”, sumó.

¿Cuánto ganaba Adamari López vs. Penélope Menchaca?

Luego de este programa, el 5 de diciembre del año pasado ingresó al matutino de Telemundo Hoy día, en ese entonces con Adamari López y Andrea Meza, entre otros presentadores.

Penélope Menchaca ingresó a Hoy día, el matutino de Telemundo, a fines de 2022 Menchaca.oficial

Cuando se anunció la salida de López del programa, algunas especulaciones apuntaron a que la causa era el alto salario que percibía. De acuerdo con el comunicador Javier Ceriani, este rozaba los US$70.000 mensuales, en un total de US$840 mil al año. En su programa Chisme No Like, afirmó que con esa cantidad se le podía pagar a más conductores.

De acuerdo con Ella + E, Menchaca, que es una de las colaboradoras con más trayectoria dentro de Telemundo, percibiría aproximadamente la mitad. Es decir, 50.000 dólares mensuales por su trabajo en Hoy día.

