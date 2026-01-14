Cuatro astronautas de la Estación Espacial regresan a la Tierra por problema de salud

Cuatro miembros de la Estación Espacial Internacional serán evacuados el miércoles debido a un problema de salud que sufre uno de ellos, el primer regreso a la Tierra por este motivo en los casi 30 de existencia del laboratorio.

Los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui emprenderán el viaje de regreso a la Tierra un mes antes de la fecha prevista para el final de su misión.

Esta evacuación precipitada por motivos sanitarios es la primera de este tipo desde la puesta en órbita de la Estación Espacial Internacional hace poco más de 27 años.

La tripulación tiene previsto abandonar la EEI a las 22H05 GMT del miércoles y amerizar frente a las costas de California el jueves alrededor de las 08H40 GMT a bordo de una cápsula Dragon de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk.

La NASA, que no ha querido revelar la identidad del astronauta con problemas de salud, ni la naturaleza de estos, insiste en que no se trata de una evacuación de emergencia, ya que el afectado está estable.

"Todos estamos bien", aseguró Fincke esta semana en un mensaje en la red social LinkedIn.

"Se trata de una decisión meditada que tiene por objeto permitir la realización de los exámenes médicos adecuados en tierra, donde se dispone de todas las capacidades de diagnóstico. Es la decisión correcta, aunque agridulce", añadió.