Cuatro productos de belleza personal que no se deben comprar en TJ Maxx, según una gurú de la estética

Escuchar

Desde hace varios años ya a la hora de conseguir productos de belleza a buen precio los super y tiendas no especializadas son una opción interesante donde se pueden encontrar ofertas increíbles o “joyas”, que en las grandes cadenas dedicadas a perfumería y belleza de Estados Unidos suelen estar más caros o que se han discontinuado de la venta.

Lo cierto es que no todo lo que brilla es oro y a la hora de comprar productos para el cuidado de la piel se debe ser muy prudente, para que no se generen más problemas de los que se pretende resolver. Esa precaución debe ser doble en las tiendas no especializadas, ya que en general carecen de personal preparado para asesorar sobre la conveniencia de los productos, por lo que, frente a un precio tentador, nada puede detener la decisión de compra.

Consciente de esos riesgos, hace unos días la esteticista Isabella Traboscia relató en TikTok sus “No” de TJ Maxx, con un video que no tardó en convertirse en referencia tanto para los usuarios de las redes como para varias publicaciones especializadas en belleza, que confirmaron sus consejos, tal vez porque la esteticista con una sinceridad muy celebrada se animó a recomendar que se dejen en las góndolas algunos productos de marcas muy reconocidas.

Traboscia no dudó en postear en Instagram su agradecimiento y sorpresa por la cantidad de publicaciones que citaron sus consejos.

Los cuatro “No” de Isabella en TJ Maxx

1. Toallitas limpiadoras Precision Beauty Skincare Solutions

Retinol y limpieza no hacen un buen par según la experta

¿Por qué unas toallitas desmaquillantes necesitarían retinol?, se pregunta la esteticista en el video, y es que según plantea esa sustancia se desactiva con el agua, por lo que “limpieza” y “retinol”, no hacen un par razonable para la experta. Además, para quienes pese a ese consejo continuaban con dudas un usuario respondió al posteo agregando que la sustancia seca la piel en demasía. “Incluso si sientes que no la está secando, el consumo excesivo de retinol no es bueno para tu piel”, explicó.

2. Productos para la piel de Kylie

Su afirmación aquí trajo cierto debate en las redes

“Un no inmediato”, lanzó Traboscia en torno a los productos de cuidado de la pequeña Kardashian, específicamente señalando el tónico exfoliante aclarante Kylie Skinifying. Aquí los usuarios no la acompañaron tan convencidos y hasta hubo quienes manifestaron que ese producto estaba entre los mejores que había probado.

3. Mario Badescu Cuidado de la Piel

Las brumas faciales de la afamada marca son"basura" para la esteticista

Si con Kylie había sido dura, con Mario redobló la apuesta y sin dudarlo expresó: “basura para el cuidado de la piel” en torno a las brumas faciales en aerosol de la afamada marca. Igualmente, aquí no se generó tanto revuelo, y hasta hubo algunos usuarios que recordaron que hace unos años la firma había sido demandada por el uso de esteroides en algunos productos, algo que no figuraba en el etiquetado de los mismos.

4. Torno de belleza recargable para microdermoabrasión True Glow by Conair

¿Alguna duda? NO-NO!!!

“No, no”, dice la experta en belleza y cuidado de la piel sobre este accesorio para exfoliar mecánicamente el rostro. “Sé que quien lo compre destruirá la barrera cutánea y le dejará moretones en la cara” asegura en el video, y efectivamente los ejemplos de problemas con el torno no tardaron en llegar en forma de comentarios: “Cuando tenía 16 años definitivamente me magullé y destruí la barrera de la piel con uno de esos”, corroboró un usuario.

LA NACION