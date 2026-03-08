Cuba elimina a Colombia y se acerca a la clasificación en el Clásico Mundial

Cuatro carreras en la primera entrada marcaron el camino en la victoria 7x4 de Cuba sobre Colombia en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, Puerto Rico.

Un out de sacrificio de Jordan Díaz que llevó al plato a Michael Arroyo alimentó las esperanzas del cuadro cafetero en la primera entrada; fue una de pocas alegrías para el equipo de José Mosquera.

Jonrones de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena le dieron vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos; al final del primer capítulo los caribeños ya gozaban de una ventaja de tres carreras.

Otro out de sacrificio, esta vez de Tito Polo, le permitió a Colombia acortar distancias; sin embargo, se repitió la historia y Cuba respondió con contundencia.

Un error de Leonel Moas Jr. y un triple de Yiddi Cappe en la sexta entrada casi que pusieron el partido fuera del alcance para los sudamericanos, que nunca lograron encontrar el hit oportuno.

En un último llamado, Colombia logró llenar las bases en el séptimo inning pero apenas pudo sumar dos rayitas gracias a un sencillo de Gio Urshela y un golpe a Tito Polo.

Cuba (2-0) comparte el liderato del grupo con Puerto Rico (2-0) mientras que Colombia (0-3) queda eliminado con tres derrotas, sin victorias, a falta de un partido en la fase de grupos.