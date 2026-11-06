Cuba liberó a Yoani Sánchez, pero la acusan de atentar contra el orden constitucional: “Me secuestró la policía”

Las autoridades cubanas liberaron a la periodista Yoani Sánchez tras mantenerla detenida durante más de nueve horas este jueves en La Habana. Según informó el medio 14ymedio, que ella dirige, el régimen imputó a la comunicadora por un supuesto “atentado contra el orden constitucional”. El arresto ocurrió por la mañana, en el momento en que Sánchez salía de su vivienda en Nuevo Vedado para realizar compras cotidianas. La periodista logró enviar un mensaje a su redacción poco después del hecho donde afirmó: “Me secuestró la policía”.

Yoani Sánchez: “Me secuestró la policía”

Al recuperar su libertad, la escritora utilizó la red social X para agradecer la solidaridad recibida. “Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, señaló.

A través de su cuenta en X, Yoani Sánchez agradeció la solidaridad y difusión de su detención X/@yoanisanchez

Además, Sánchez anunció que en breve ofrecería detalles sobre lo ocurrido dentro de los calabozos. Con una mirada enfocada en su labor profesional, adelantó que relatará la desprotección que sufren los ciudadanos sin visibilidad pública, quienes muchas veces carecen de herramientas para denunciar los abusos estatales.

Vecinos de la zona advirtieron la presencia de un agente de la Seguridad del Estado, conocido como Bruno, quien merodeaba el edificio durante el operativo. Este episodio se suma a una lista de hostigamientos constantes que la periodista y su equipo soportan debido a su línea editorial crítica.

Quién es la periodista Yoani Sánchez

Sánchez, nacida en La Habana en 1975, alcanzó relevancia mundial desde 2007 mediante su blog Generación Y. Desde allí retrató las carestías, los apagones y las restricciones sociales en Cuba. Por su valentía, recibió distinciones internacionales como el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital y el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia.

La periodista cubana Yoani Sánchez recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital y el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia Facebook

La detención de la directora de 14ymedio ocurre en un contexto de creciente presión estatal contra la prensa independiente. Otros reporteros como Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta también padecieron arrestos violentos durante esta misma semana. Organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de los profesionales.

Asimismo, Reporteros Sin Fronteras condenó el accionar de la policía política y reclamó garantías de seguridad para los trabajadores de prensa en la isla. Por su parte, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, calificó la situación como parte de una “campaña continuada del régimen cubano para acabar con la prensa independiente”.

El funcionario estadounidense sentenció: “El régimen cubano demuestra su cobardía al recurrir a detenciones arbitrarias porque teme a la verdad”.

Libertad de expresión en Cuba bajo la lupa

La historia de acoso contra 14ymedio registra antecedentes similares, con detenciones recurrentes de colaboradores como Reinaldo Escobar (autor cubano y esposo de Sánchez) durante visitas de figuras internacionales. A pesar de la imputación oficial, Sánchez mantiene su postura crítica frente a la censura del gobierno cubano, que intenta silenciar cualquier voz disidente en la isla.

Reinaldo Escobar, esposo de la bloguera cubana Yoani Sánchez Reuters

El caso pone nuevamente bajo la lupa internacional las violaciones sistemáticas a la libertad de expresión que caracterizan al sistema político cubano actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA