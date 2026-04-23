Cunningham brilla y los Pistons igualan la serie ante Orlando en los playoffs de la NBA

Los Detroit Pistons lograron este miércoles una contundente victoria al imponerse 98-83 sobre el Orlando Magic, con una gran actuación de Cade Cunningham, e igualaron la serie (1-1) por la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Detroit logra su primer triunfo en casa en los playoffs desde el 26 de mayo de 2008.

Cunningham, de 24 años y que venía con un récord de 39 puntos en el primer partido, terminó con un doble-doble de 27 puntos y 11 rebotes.

El partido disputado en el Little Caesars Arena, de Detroit, tuvo una primera mitad pareja en la que todo finalizó con un empate a 46.

Sin embargo, los locales impusieron condiciones en un tercer cuarto decisivo en el que los Pistons explotaron para 38 puntos y permitieron 16 del equipo de Florida que salió al partido con la comodidad de haber ganado el primer partido de la serie.

Los de Michigan volvieron a su principal fundamento que es el dominio de la pintura, donde se impusieron 54-34, marcando el camino a la victoria.

A diferencia del primer partido en el que solamente dos jugadores de Detroit anotaron en doble dígitos, seis jugadores superaron los 10 puntos en la jornada de hoy, incluidos 10 de Isaiah Stewart desde el banco.

Por Orlando, Jalen Suggs fue el jugador más destacado con 19 puntos y seis rebotes.

Los Pistons, que clasificaron a los playoffs en el primer lugar de la Conferencia Este por primera vez desde la temporada 2006-07, ahora deberán ir en busca de una victoria al Kia Center (Orlando) para recuperar la ventaja de campo.

El triunfo de esta noche de Detroit garantiza que la serie llegará por lo menos al quinto juego.