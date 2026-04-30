Cunningham no deja morir a los Pistons y Cleveland retoma el mando ante Toronto

Los Detroit Pistons necesitaron de una épica actuación de Cade Cunningham, con un récord de 45 puntos, para vencer este miércoles 116-109 a Orlando Magic y mantenerse con vida en esta eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Aun con esta derrota, el Magic sigue dominando la serie por 3-2 y el viernes tendrá una nueva oportunidad de eliminar a los líderes de la Conferencia Este, esta vez con el apoyo de su público de Orlando.

Detroit salvó la primera bala gracias al liderazgo de Cunningham, vencedor de un duelo de altura frente a otro antiguo número uno del Draft, Paolo Banchero, que también convirtió 45 puntos para Orlando.

"No quiero que se termine la temporada ahora, tengo que dejarlo todo en la cancha", declaró Cunningham. "Nos metimos en un buen lío y va a ser difícil salir de él, pero hoy hicimos nuestro trabajo".

Los Pistons, favoritos indiscutibles al inicio de la serie, siguen soñando con la remontada tras una noche en la que dominaron el marcador de principio a fin pero sin despegarse definitivamente hasta el último minuto.

Cada estirón de los locales, que llegaron a tener ventajas de hasta 17 puntos, tuvo una respuesta inmediata de un inspirado Banchero, eje absoluto del ataque de Orlando ante la baja del alero alemán Franz Wagner, lesionado en un gemelo.

Un triple del ítalo-estadounidense, su sexto de la noche, acercó al Magic a sólo tres puntos (112-109) con un minuto por jugar, desatando el temor en las gradas del Little Caesars Arena de Detroit.

Tobias Harris falló después un lanzamiento que podía darle una posesión crítica a Orlando, pero el joven alero Ausar Thompson recuperó el rebote lanzándose al suelo y asistió a Cunningham, que convirtió un tiro de media distancia que certificaba el triunfo local a 30 segundos del final.

El base, uno de los mejores jugadores de la temporada, fijó así la mayor marca anotadora en playoffs de los emblemáticos Pistons, una franquicia con tres anillos de campeones.

El anterior récord estaba en manos de Dave Bing con 44 puntos convertidos en 1968.

Férreos dominadores del Este en la fase regular, con 60 victorias y 22 derrotas, los Pistons todavía necesitan dos triunfos más para cumplir el objetivo mínimo de superar una ronda de playoffs por primera vez desde 2008.

"Obviamente uno no quiere estar en esta situación pero es lo que esperábamos", dijo el entrenador J.B. Bickerstaff sobre las dificultades que afrontan los Pistons. "Estuvimos contra las cuerdas pero salimos a pelear, dando golpes, patadas, arañando, mordiendo, haciendo lo que fuera necesario para lograrlo".

- Cavs remontan -

En el segundo partido de la jornada, los Cleveland Cavaliers, otros aspirantes del Este en problemas en esta primera ronda, recuperaron el control de su eliminatoria ante los Toronto Raptors con un sufrido triunfo 125-120.

Cleveland, cuarto sembrado de la conferencia, lidera la llave por 3-2 y tendrá también el viernes su primera opción de clasificar.

Aunque no mejoró su nivel de juego, el equipo de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (19) levantó dos desventajas de 12 puntos para evitar una tercera victoria de los canadienses.

Los locales apuntalaron la victoria con un gran esfuerzo defensivo en la segunda mitad encabezado por el pívot Evan Mobley, que terminó con 23 puntos, 9 rebotes y 3 tapones, además del aporte desde el banco del base alemán Dennis Schröder, que sumó 19 tantos.

Scottie Barnes, figura de Toronto, se quedó en 17 puntos y erró un triple clave que hubiera acercado a dos puntos a su equipo con seis segundos en el reloj.

En el cierre de la jornada, Los Angeles Lakers tenían su segunda oportunidad de sellar la clasificación frente a los Houston Rockets, a los que dominan por un global de 3-1.

Houston, que se anotó su primer triunfo el domingo, tampoco podía contar con el lesionado Kevin Durant mientras los Lakers sí recuperaban al escolta Austin Reaves, una de sus principales figuras, que estaba parado desde el 2 de abril por una lesión en el músculo oblicuo.