Artemis II: Trump recibió a los astronautas en la Casa Blanca y prometió volver a la Luna antes de 2029

WASHINGTON (APF).-A poco más de dos semanas del viaje alrededor de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II fueron recibidos este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario republicano destacó su trabajo y habló sobre un posible retorno al espacio antes de que termine su mandato.

“Tenemos a algunas personas que han capturado la atención de todo el mundo. Se necesitan personas como estas para hacer grande a nuestro país”, dijo Trump sentado en su escritorio. A su costado estuvieron los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes participaron en la misión de la NASA.

For all humanity. 🌎🚀



From the Moon to the White House — Artemis II is just the beginning. pic.twitter.com/SgQqy5tyrm — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

El mandatario le dio a bienvenida a los tripulantes en la Casa Blanca frente a la prensa y les agradeció por haber participado de la misión. “No sé cómo lo hacen. Yo no querría hacerlo, pero se necesita gente como esta para que nuestro país sea grande”, aseguró.

Trump, a su vez, aprovechó la situación para marcar las prioridades del gobierno estadounidense en materia espacial e indicó que uno de los objetivos es crear una Fuerza Espacial. Además Jared Isaacman, administrador de la NASA, informó que la sede de la agencia permanecerá en Washington porque la ciudad capital es una “ventaja”.

El presidente Donald Trump junto a los astronautas de la misión Artemis II Matt Rourke - AP

Entre otros temas, el presidente norteamericano afirmó que cree que la NASA podría llevar a astronautas a la superficie de la Luna nuevamente antes de que acabe su mandato, a principios de 2029. Se le consultó si consideraba que la agencia espacial estadounidense lograría ese objetivo antes de que finalice su segundo mandato y Trump respondió: “No nos gusta afirmarlo con certeza, pero creo que tenemos buenas posibilidades”.

Luego, la reunión se convirtió en una habitual conferencia de prensa del presidente, quien tocó distintos temas de la política estadounidense. Sostuvo que durante su conversación con Vladimir Putin le sugirió “una pequeña tregua” en la guerra de Ucrania. “Y creo que podría hacerlo”, dijo.

Los astronautas de Artemis II visitaron a Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La NASA adelantó cómo será el cohete de Artemis III que enviará con astronautas al espacio

Tal como informó LA NACION, la NASA dio este miércoles un nuevo paso en su plan par volver a llevar humanos a la Luna a través de la misión Artemis III. La agencia presentó la etapa central del cohete que se enviará al espacio y mostró que se trata de la sección más grande y potente del Space Launch System (SLS), considerada la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento, según indicó el portal 20 minutos.

La etapa central del SLS concentra la mayor parte de la estructura del vehículo y es fundamental para impulsar la nave durante el despegue. Según detalló la agencia, incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, componentes esenciales para el funcionamiento del sistema. Esta sección, a su vez, fue trasladada desde el centro de ensamblaje Michoud, en Nueva Orleans, hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde será integrada al resto del cohete.

Artemis III tiene fecha prevista para mediados de 2027. Esta fase del proyecto resulta fundamental porque constituye el momento en el que la cápsula de tripulación Orión deberá realizar una maniobra de acoplamiento en la órbita terrestre.

Con información de AFP.