Curazao espera "hacerle la vida difícil" a Alemania en debut mundialista

Curazao está lista para darle orgullo a su pueblo en su primera Copa del Mundo y su DT, el veterano Dick Advocaat, dijo tener un plan para complicarle la vida a su rival de este domingo, Alemania.

"Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania" y a todos los rivales, dijo este sábado Advocaat en conferencia de prensa en el Houston Stadium de Texas, antes de su histórico debut mundialista.

Cuando ambas escuadras salgan al campo este domingo, habrá también un duelo singular en la banca: el DT de Alemania, Julian Nagelsmann, quien con 38 años es el entrenador más joven de la Copa del Mundo, se enfrentará con Advocaat, quien con 78 estableció un récord como el DT más veterano en el Mundial.

Por su parte, el mediocampista curazoleño Leandro Bacuna asume la responsabilidad de darle alegría a su nación que por primera vez disputa una Copa del Mundo.

"Quiero enorgullecer al equipo de Curazao. Ha sido un largo camino. Perdimos jugadores por el camino. Pero una cosa era segura desde el principio. Seguimos creyendo que el sueño era llegar a lo más alto. Y sí, creo que trabajamos duro para lograrlo y nos clasificamos para el Mundial", sostuvo.

"Queremos demostrarle a la gente que, aunque somos un equipo pequeño, tenemos una gran base y con una gran base se puede llegar a la cima", agregó el jugador del Igdır FK de Turquía.

Bacuna resaltó la identidad "alegre" de su Curazao, una isla caribeña de unos 150.000 habitantes situada frente a la costa de Venezuela y que forma parte del Reino de los Países Bajos como país autónomo. Dijo que esa alegría ha sido también parte de su éxito.

"Siempre nos divertimos. Siempre bailamos. Ahora estamos todos juntos, pero en cuanto el árbitro pita, tenemos una sola mentalidad: jugar lo mejor posible e intentar conseguir un buen resultado. Y creo que esa es la diferencia entre nosotros y las demás naciones", comentó Bacuna.