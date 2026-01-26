Curry lidera a Golden State en victoria sobre los Timberwolves

Los Golden State Warriors se recuperaron el domingo tras dos derrotas y vencieron 111-85 a los Minnesota Timberwolves, liderados por su astro Stephen Curry con 26 puntos.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada en la NBA:

- Curry, letal en los libres -

El partido entre los Timberwolves y los Warriors estaba programado originalmente para el sábado en el Target Center (Mineápolis), pero la crisis migratoria que vive Minnesota obligó a la NBA a postergarlo para este domingo por motivos de seguridad.

Curry, cuatro veces campeón de la NBA, no tuvo su mejor noche ya que lanzó para un 39 por ciento (7/18), pero se repuso desde la línea de tiros libres al anotar sus nueve intentos.

A los 37 años, Curry igualó a Paul Pierce en el decimonoveno puesto de la lista histórica de anotadores de la NBA con 26.397.

Golden State marcó la diferencia en el tercer cuarto, que cerró con una racha de 19-6 y lo ganó por 38-17.

"Salimos para jugar con mucha energía y fue clave", comentó el escolta Moses Moody. "Las oportunidades van a venir cuando hacemos las cosas bien, no debemos forzar nada".

Esta fue la primera victoria del cuadro dirigido por Steve Kerr desde la lesión de ligamentos de Jimmy Butler, una de sus principales figuras.

Por los Wolves, Anthony Edwards anotó un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes en 35 minutos.

- Pistons amplían ventaja en el Este -

Los Detroit Pistons derrotaron 139-116 a los Sacramento Kings y extendieron su ventaja a cinco juegos y medio sobre los Boston Celtics en el liderato de la Conferencia Este.

Cade Cunningham fue la figura del encuentro con 29 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes para Detroit.

"Es una gran victoria", comentó Cunningham. "No tuvimos nuestro mejor primer tiempo, pero en el complemento mejoramos considerablemente".

"Tenemos grandes atletas y cuando estamos corriendo es difícil competir frente a nosotros, solamente tratamos de dar el mejor esfuerzo", agregó.

Los Pistons llegaron a los 100 puntos en los primeros tres cuartos de partido por octava ocasión en la temporada.

Además, tuvieron una tarde efectiva desde la línea de tres la anotar 16 de sus 31 intentos con Tobias Harris marcando el camino con cuatro triples.

Malik Monk fue el máximo anotador de los Kings con 19 puntos, mientras que DeMar DeRozan sumó 16.

Los partidos Denver Nuggets-Memphis Grizzlies y Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks fueron cancelados debido a una nevada que afecta gran parte del territorio estadounidense.