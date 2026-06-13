publicidad
publicidad
en vivo
A qué hora de EE.UU. juegan Haití vs. Escocia, hoy sábado: transmisión en vivo del Mundial 2026
Hora, canal en español e inglés y lo que está en juego en el partido del Grupo C de la Copa del Mundo en el Boston Stadium
Haití y Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio a las 9 p.m. ET de EE.UU. en el Estadio Boston de Foxborough, Massachusetts, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Para Escocia es su primer Mundial del siglo XXI, tras 28 años de ausencia. Para Haití también: regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974, después de 52 años.
Hora y cómo ver Haití vs. Escocia en Estados Unidos
- ET: 9:00 p.m.
- CT: 8:00 p.m.
- PT: 6:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- En inglés: FS1
- En español: Telemundo
- Streaming en inglés: Fox One y la Fox Sports App. En español: Peacock y la app de Telemundo. Fubo ofrece prueba gratuita de cinco días para acceder a FS1; YouTube TV incluye Telemundo y FS1
Posiciones del Grupo C del Mundial 2026
|Pos.
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Pts.
1
Brasil
0
0
0
0
0
0
0
2
Marruecos
0
0
0
0
0
0
0
3
Haití
0
0
0
0
0
0
0
4
Escocia
0
0
0
0
0
0
0
Qué se juegan Haití y Escocia en este primer partido
- Con Brasil y Marruecos como favoritos para ocupar los primeros puestos del grupo, tanto Haití como Escocia llegan a este partido sabiendo que una derrota complica seriamente sus chances de avanzar en el Mundial.
- Escocia clasificó de manera dramática al anotar dos goles en tiempo de descuento ante Dinamarca en la repesca de la UEFA. Llega con confianza tras golear a Curazao y Bolivia por un combinado de 8-1 en amistosos recientes. Sus figuras son Andy Robertson (Liverpool) y Scott McTominay (Napoli), elegido MVP de la Serie A la temporada pasada tras liderar el título del Napoli con 12 goles y 6 asistencias.
- Haití terminó primero en su grupo de la fase final de CONCACAF, con tres victorias y dos empates en seis partidos, todos disputados fuera de su territorio. En la preparación, venció a Nueva Zelanda 4-0 pero cayó 2-1 ante Perú, partido en el que estuvo ganando hasta el minuto 81.
Historial y datos de fondo de Escocia vs. Haití
- Haití y Escocia nunca se han enfrentado en un partido oficial. Curiosamente, Brasil, Marruecos y Escocia ya coincidieron en el mismo grupo en 1998, el último Mundial escocés antes de este.
- Escocia aparece 43 posiciones por encima de Haití en el ranking FIFA (Escocia es 40°; Haití, 83°). El árbitro del partido será Mustapha Gorbal, de Argelia.
- El próximo partido de Escocia es el 19 de junio ante Marruecos en el mismo Boston Stadium (6 p.m. ET). Haití jugará ese día ante Brasil en Filadelfia (8:30 p.m. ET). La clasificación definitiva del Grupo C se resolverá el 24 de junio con las dos jornadas finales simultáneas.
Resumen del gran triunfo de EE.UU. ante Paraguay en el Mundial
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Secretario Mullin sobre presencia del ICE en el Mundial 2026: “No estamos haciendo control de inmigración”
- 2
El detalle que debe tener la moneda de centavo de dólar para que alcance un valor de hasta US$340.000
- 3
Noticias de California hoy: el ICE será parte de operativos masivos en Los Ángeles desde el viernes 12 de junio
- 4
El nuevo plan de DeSantis para Medicaid en Florida: cambia la verificación de identidad