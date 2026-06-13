A qué hora de EE.UU. juegan Haití vs. Escocia, hoy sábado: transmisión en vivo del Mundial 2026

Haití y Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio a las 9 p.m. ET de EE.UU. en el Estadio Boston de Foxborough, Massachusetts, por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. Para Escocia es su primer Mundial del siglo XXI, tras 28 años de ausencia. Para Haití también: regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974, después de 52 años.

Hora y cómo ver Haití vs. Escocia en Estados Unidos

ET: 9:00 p.m.

9:00 p.m. CT: 8:00 p.m.

8:00 p.m. PT: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

En inglés: FS1

FS1 En español: Telemundo

Telemundo Streaming en inglés: Fox One y la Fox Sports App. En español: Peacock y la app de Telemundo. Fubo ofrece prueba gratuita de cinco días para acceder a FS1; YouTube TV incluye Telemundo y FS1

Posiciones del Grupo C del Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 2 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 4 Escocia 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juegan Haití y Escocia en este primer partido

Con Brasil y Marruecos como favoritos para ocupar los primeros puestos del grupo , tanto Haití como Escocia llegan a este partido sabiendo que una derrota complica seriamente sus chances de avanzar en el Mundial.

como , tanto Haití como Escocia llegan a este partido sabiendo que una derrota complica seriamente sus chances de avanzar en el Mundial. Escocia clasificó de manera dramática al anotar dos goles en tiempo de descuento ante Dinamarca en la repesca de la UEFA. Llega con confianza tras golear a Curazao y Bolivia por un combinado de 8-1 en amistosos recientes. Sus figuras son Andy Robertson (Liverpool) y Scott McTominay (Napoli), elegido MVP de la Serie A la temporada pasada tras liderar el título del Napoli con 12 goles y 6 asistencias.

clasificó de al anotar dos goles en tiempo de descuento ante Dinamarca en la repesca de la UEFA. Llega con confianza tras golear a Curazao y Bolivia por un combinado de 8-1 en amistosos recientes. Sus figuras son (Liverpool) y (Napoli), elegido MVP de la Serie A la temporada pasada tras liderar el título del Napoli con 12 goles y 6 asistencias. Haití terminó primero en su grupo de la fase final de CONCACAF, con tres victorias y dos empates en seis partidos, todos disputados fuera de su territorio. En la preparación, venció a Nueva Zelanda 4-0 pero cayó 2-1 ante Perú, partido en el que estuvo ganando hasta el minuto 81.

Escocia clasificó de manera dramática al anotar dos goles en tiempo de descuento ante Dinamarca en la repesca de la UEFA MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Historial y datos de fondo de Escocia vs. Haití

Haití y Escocia nunca se han enfrentado en un partido oficial . Curiosamente, Brasil, Marruecos y Escocia ya coincidieron en el mismo grupo en 1998, el último Mundial escocés antes de este.

. Curiosamente, Brasil, Marruecos y Escocia ya coincidieron en el mismo grupo en 1998, el último Mundial escocés antes de este. Escocia aparece 43 posiciones por encima de Haití en el ranking FIFA (Escocia es 40°; Haití, 83°). El árbitro del partido será Mustapha Gorbal , de Argelia.

en el ranking FIFA (Escocia es 40°; Haití, 83°). El árbitro del partido será , de Argelia. El próximo partido de Escocia es el 19 de junio ante Marruecos en el mismo Boston Stadium (6 p.m. ET). Haití jugará ese día ante Brasil en Filadelfia (8:30 p.m. ET). La clasificación definitiva del Grupo C se resolverá el 24 de junio con las dos jornadas finales simultáneas.

Resumen del gran triunfo de EE.UU. ante Paraguay en el Mundial

Estados Unidos goleó 4 - 1 a Paraguay en el debut en el Mundial 2026 - RESUMEN DEL PARTIDO

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.