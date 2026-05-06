De cara a la cumbre en Beijing, EE.UU. renueva llamados para que China ayude a abrir el estrecho de Ormuz

WASHINGTON (AP) — Funcionarios de la Casa Blanca están presionando a China para que use su influencia con Irán y abra el estrecho de Ormuz, cuando faltan pocos días para la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el mandatario estadounidense Donald Trump en Beijing.

Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, instó a los funcionarios chinos a aprovechar la visita de Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, a China prevista para el miércoles para presionar a Teherán a que libere dicha vía marítima.

“Espero que los chinos le digan lo que necesita saber”, dijo Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el martes. “Y es que lo que están haciendo en el estrecho los está aislando a nivel global. Ustedes son los malos en esta situación”.

Rubio argumentó además que China se ha visto más afectada que Estados Unidos por el cierre del estrecho por parte de Irán durante los dos meses de guerra. La economía exportadora de Beijing depende de los embarques que transitan por el estrecho. China también importa aproximadamente la mitad de su petróleo crudo y casi un tercio de su gas natural licuado de Oriente Medio, según la Administración General de Aduanas de China.

“Lo más conveniente para China es que Irán deje de cerrar el estrecho”, agregó Rubio.

Un diplomático familiarizado con el asunto también dijo a The Associated Press el martes que Estados Unidos ha intentado persuadir a China para que se abstenga de vetar la resolución más reciente respaldada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo objetivo es abrir el estrecho y condenar las acciones de Irán. El diplomático habló bajo condición de anonimato para comentar sobre las deliberaciones.

China y Rusia —los dos aliados de Teherán en el Consejo— vetaron el mes pasado una resolución anterior sobre el estrecho de Ormuz con el argumento de que era excesiva y no condenaba a Estados Unidos e Israel por los ataques contra Irán que dieron inicio a la guerra.

Secretario del Tesoro de EEUU también ha instado a China a hacer más

La presión de Rubio para que China tenga un mayor involucramiento se produjo después de que Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, refirió el lunes que Irán sería un tema prioritario en la agenda de la reunión entre Trump y Xi.

El cierre del estrecho tiene un enorme impacto en Asia en general, un factor que parece haber influido en las gestiones del gobierno chino para consultar con Pakistán para que ayudara a mediar un alto al fuego de dos semanas.

Trump ha dicho que cree que China desempeñó un papel importante para alentar a Irán a aceptar una frágil tregua alcanzada el mes pasado. Tres diplomáticos familiarizados con las gestiones chinas entre bastidores también confirmaron que Beijing, el mayor comprador de petróleo iraní, utilizó su influencia para lograr que los iraníes volvieran a la mesa de negociaciones cuando las conversaciones se tambaleaban.

No obstante, el gobierno estadounidense cree que China aún puede hacer más para involucrarse en la reapertura de esta vía marítima.

“La amenaza de ataques por parte de Irán ha cerrado el estrecho; nosotros lo estamos reabriendo”, declaró Bessent en una entrevista con el canal de noticias Fox News. “Así que yo instaría a los chinos a que se unan a nosotros para apoyar esta operación internacional”.

Trump se expresó en un tono más moderado sobre el involucramiento de China con Irán, y dijo a los periodistas en el Despacho Oval el martes que China no lo ha “desafiado”, a pesar de que él continúa con la presión hacia Irán para que abandone su programa de armas nucleares y abra el estrecho. No obstante, China ha sido crítica de la acción militar estadounidense contra su socio económico en Oriente Medio.

“Ya saben, siendo justos, él obtiene como 60% de su petróleo del estrecho de Ormuz”, agregó Trump, quien exageró ligeramente la dependencia de Xi y de China en el petróleo de Oriente Medio.

China ha enfrentado sospechas de ayudar a Teherán

Beijing ha apoyado desde hace mucho tiempo el programa de misiles balísticos de Irán y lo ha respaldado con componentes industriales de doble uso que pueden ser utilizados para la producción de misiles, según el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, Trump reportó el mes pasado que Xi había accedido no proporcionar armas a Irán, a la vez que circulaban informes de que Beijing había considerado la transferencia de armamento.

Días después de que Trump dijo que recibió una carta de garantías de Xi, declaró en una entrevista con CNBC que las fuerzas armadas estadounidenses habían interceptado un barco que transportaba un “regalo” de China con destino a Irán. No ofreció más detalles.

El gobierno estadounidense también ha intentado aumentar la presión económica sobre China, el principal socio comercial de Teherán, debido a sus vínculos con la República Islámica.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 24 de abril la imposición de sanciones a una importante refinería de petróleo con sede en China y a aproximadamente 40 compañías navieras y buques cisterna involucrados en el transporte de petróleo iraní. Las sanciones excluyen a estas empresas del sistema financiero estadounidense y penalizan a cualquiera que haga negocios con ellas.

Rubio dice que Taiwán estará en la agenda de Trump y de Xi

Mientras tanto, China ha indicado que intentará presionar a Estados Unidos para que reduzca la venta de armas a la isla autónoma de Taiwán, que China considera una provincia propia y separatista.

Rubio confirmó que Taiwán probablemente será parte de la conversación entre los líderes.

“Creo que ambos países entienden que a ninguno de los dos nos conviene que ocurra algo desestabilizador en esa parte del mundo”, dijo Rubio. “No necesitamos que se produzcan eventos desestabilizadores en Taiwán ni en ningún otro lugar del Indo-Pacífico. Y creo que eso beneficia tanto a Estados Unidos como a China”.

En diciembre, Trump anunció una venta récord de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taiwán. Posteriormente, Trump insinuó que discutiría la venta de armas con Xi —una medida que ha alarmado a los funcionarios en Taipéi—.

La semana pasada en una llamada con Rubio, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino, instó a Estados Unidos a “tomar las decisiones correctas” sobre Taiwán para salvaguardar la “estabilidad” entre las dos naciones, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

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Amiri informó desde Nueva York.