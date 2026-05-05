Donald Trump pone en pausa el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán

WASHINGTON.- En una decisión sorpresiva, el presidente Donald Trump anunció esta noche que pondrá en pausa durante un breve periodo la iniciativa liderada por Estados Unidos para garantizar el traslado de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz con el fin de avanzar en un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

“A pedido de Pakistán y de otros países; en virtud del tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán, y, adicionalmente, dado el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que —si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor y efecto— el ‘Proyecto Libertad’ (el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz) quedará en suspenso por un breve periodo de tiempo, a fin de determinar si es posible ultimar y firmar dicho acuerdo“, señaló Trump en una publicación en su red Truth Social.

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Based on the request of Pakistan and other Countries, the tremendous Military Success that we have had during the Campaign against the Country of Iran and, additionally, the fact… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 5, 2026

Trump había presentado el “Proyecto Libertad” como un gesto destinado a facilitar el flujo de crudo, gas y otros suministros a través del estrecho, que ha permanecido cerrado casi por completo desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero pasado, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. Sin embargo, la iniciativa norteamericana no logró despejar las preocupaciones relativas a la seguridad de las compañías que operan en la zona.

En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, con renovadas amenazas iraníes y denuncias de violaciones del frágil alto el fuego, el presidente norteamericano había lanzado más temprano una desafiante sugerencia al régimen islámico, en momentos en que el diálogo entre ambos países parecía totalmente estancado. “Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente”, advirtió el líder republicano.

“No quiero hacer eso, es demasiado duro”, insistió Trump, después de que Teherán lanzara en los últimos días misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y objetivos en Emiratos Árabes Unidos. A ello se sumaba la reciente amenaza de Irán de prolongar su bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Varios barcos esperan para cruzar el estrecho de Ormuz frente a las costas de Bandar Abbas, Irán, el 4 de mayo. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Sin embargo, desde la Casa Blanca habían asegurado que el régimen de los ayatollahs no controlaba la vía marítima y que el “Proyecto Libertad” lanzado por Estados Unidos para garantizar el paso de buques era una misión “defensiva” y “temporal”, si bien aclararon que el alto el fuego se mantenía vigente.

Al responder a periodistas en el Salón Oval este mediodía, Trump evitó especificar qué tendría que hacer Irán para que Estados Unidos lo considerara una violación del alto el fuego, teniendo en cuenta los disparos contra buques estadounidenses. “Bueno, ya se enterarán, porque yo se lo haré saber”, dijo el presidente. “Ellos saben qué hacer y qué no hacer”, añadió.

Y en un mensaje dirigido a Teherán, arremetió: “Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y después salen en televisión y dicen: ‘No hablamos con el presidente’. Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu Ejército está totalmente destruido? Podríamos hacerles lo que quisiéramos".

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

Las declaraciones de Trump se dieron tras la conferencia de prensa que había encabezado esta mañana el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, en el Pentágono. Allí, el funcionario ratificó el frágil cese al fuego, y minimizó la ofensiva iraní.

“Dos buques comerciales norteamericanos, junto con destructores de Estados Unidos, ya han transitado el estrecho de forma segura, demostrando que la ruta está despejada. Sabemos que los iraníes se sienten avergonzados por este hecho. Afirmaron que controlan el estrecho, pero no es así“, explicó Hegseth, que estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, en la sede del Pentágono.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la sede del Pentágono. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más tarde, sin embargo, la Guardia Revolucionaria alertó a todos los buques que pretendan transitar por el estrecho de Ormuz que utilicen el corredor previamente designado por Irán, y que “cualquier desviación de esta ruta se considerará insegura y será respondida con acción decisiva por parte de la Marina” del brazo armado del régimen, según publicó la agencia oficial Fars.

Teherán además rechazó las afirmaciones de superioridad de Estados Unidos sobre el estrecho, y la emisora ​​estatal iraní sostuvo que el control del régimen sobre la vía navegable no hizo más que “intensificarse”.

Hegseth había indicado también que el “Proyecto Libertad” es independiente de la “Operación Furia Épica”, por lo que esa misión -recalcó- no rompe el alto el fuego como denunció Irán, y expresó que las fuerzas norteamericanas “están estabilizando la situación para que el comercio pueda fluir de nuevo” por ese paso estratégico, por el que transita un quinto del suministro global de crudo.

“No obstante, esperamos que el mundo asuma su responsabilidad en el momento oportuno”, añadió el jefe del Pentágono, en un velado mensaje hacia otros gobiernos que se han mostrado reacios a participar en operativos destinados a desbloquear el estrecho de Ormuz. Afirmó también que el plan de Irán es “una forma de extorsión internacional inaceptable”.

“Las fuerzas estadounidenses no necesitarán ingresar en aguas ni en el espacio aéreo iraníes. No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes, y de sus mercancías, a una vía navegable internacional. Irán es el agresor evidente“, dijo Hegseth.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Brendan Smialowski - POOL AFP

Sugestivamente, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo luego en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que la Operación Furia Épica concluyó. “Alcanzamos los objetivos de esa operación”, aseveró.

Más temprano, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, había advertido que las violaciones del alto el fuego –vigente desde hace cuatro semanas– por parte de Estados Unidos y sus aliados habían puesto en peligro la navegación y el tránsito energético a través de la estratégica vía marítima.

“Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, señaló Qalibaf en una publicación en sus redes sociales.

La guerra en Medio Oriente estaba ante un riesgo latente de una escalada después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran el lunes disparos en medio de la paseada por el control del estrecho de Ormuz, pero el mensaje de Trump de esta noche abre la expectativa de que pueda alcanzarse un acuerdo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en la sede del Pentágono. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Caine, por su parte, señaló que actualmente “hay más de 22.500 marineros embarcados en más de 1550 buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico, sin poder transitar”.

“Los destructores de misiles guiados y otros buques de guerra están detectando y neutralizando amenazas iraníes. Esto incluye lanchas rápidas y drones de ataque unidireccionales en el aire”, dijo Caine. También participan del operativo más de 100 cazas y unos 15.000 soldados estadounidenses, amplió.

“Los buques mercantes que transiten por la zona verán, oirán y sentirán nuestro poderío militar a su alrededor, en el mar, en el aire y por radio. Y esta mañana buques mercantes de bandera estadounidense han transitado por la zona, y prevemos que más transitarán en los próximos días más al norte del Golfo”, indicó Caine.

El alto general señaló que Irán disparó contra buques comerciales en nueve ocasiones y que incautó dos portacontenedores desde que comenzó el alto el fuego.

“Todos estos incidentes se mantuvieron, hasta el momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala“, dijo.

Caine y Hegseth afirmaron que las lanchas rápidas que Irán utilizó para intentar atacar a los buques solo empleaban armas ligeras —rifles o ametralladoras—, pero añadieron que las fuerzas del régimen también disparó pequeños misiles de crucero costeros contra las embarcaciones, los cuales no impactaron.

El lunes, el Ejército estadounidense había informado la destrucción de seis pequeñas embarcaciones iraníes y drones en el estrecho de Ormuz, en el marco del “Proyecto Libertad”.

La estrecha vía marítima, por la que también transita una parte importante del suministro mundial de gas, fertilizantes y otras materias primas, ha permanecido prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques contra Irán el 28 de febrero pasado, lo que provocó un fuerte impacto económico global.

Un barco espera pasar por el estrecho de Ormuz ante las costas de Bandar Abbas, Irán. Amirhosein Khorgooi - ISNA

Varios buques mercantes en el golfo informaron el lunes explosiones o incendios, y un puerto petrolero en Emiratos Árabes Unidos, que alberga una gran base militar estadounidense, resultó incendiado por misiles y drones iraníes. Fue el primer ataque en territorio emiratí desde que entró en vigor el alto el fuego.

Como consecuencia de los ataques del lunes, Emiratos Árabes Unidos anunció restricciones temporales en su espacio aéreo, limitando llegadas, salidas y sobrevuelos a rutas específicas hasta el 11 de mayo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que los episodios del lunes demostraban que “no hay una solución militar a la crisis”. El canciller señaló que las conversaciones de paz avanzaban con la mediación de Pakistán y advirtió a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos que evitaran verse arrastrados a un “atolladero”.